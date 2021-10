Les funérailles de Sir David Amess auront lieu le mois prochain à Londres

Le député a été poignardé à mort lors d’une réunion ouverte aux électeurs plus tôt ce mois-ci (Photo: ./EPA/PA)

Sir David Amess sera inhumé à la cathédrale de Westminster le mois prochain.

Le député conservateur a été poignardé à mort le 15 octobre alors qu’il rencontrait des gens dans sa circonscription d’Essex.

Le meurtre violent a provoqué une onde de choc dans le monde politique et déclenché un examen urgent de la sécurité des parlementaires.

Les amis, la famille et les collègues de Sir David se réuniront le 23 novembre pour un service dirigé par le cardinal Vincent Nichols, le chef des catholiques romains d’Angleterre et du Pays de Galles.

Il est également apparu qu’un prêtre s’était vu refuser l’entrée de l’église méthodiste de Belfairs, où le fervent catholique mourait.

Le père Jeffrey Woolnough s’est précipité vers Sir David afin d’administrer les derniers sacrements mais s’est vu refuser l’entrée par des policiers parce qu’il s’agissait d’une scène de crime.

Le député travailliste Mike Kane a proposé « l’amendement Amess » pour créer une présomption légale selon laquelle les prêtres devraient être autorisés à donner l’important sacrement.

Les députés se sont déjà réunis pour rendre hommage à Sir David (Photo: .)

Ali Harbi Ali, 25 ans, a été inculpé du meurtre de Sir David et pourrait être jugé en mars.

Il a comparu pour la première fois vendredi devant le tribunal de la Couronne par liaison vidéo depuis la prison de haute sécurité de Belmarsh.

Le Crown Prosecution Service (CPS) allègue que le meurtre a un lien avec le terrorisme en raison de ses motifs «religieux et idéologiques».

Il aurait voyagé en train de son domicile au nord de Londres à Leigh-on-Sea pour mener l’attaque.

Ali est également accusé d’avoir préparé des actes de terrorisme entre mai 2019 et septembre de cette année en lien avec le meurtre présumé.

Le gouvernement a annoncé que Southend se verrait accorder le statut de ville en son honneur (Photo: EPA)

Ils ont déclaré jeudi au tribunal de première instance de Westminster qu’il s’était décrit comme un affilié de l’État islamique et qu’il avait comploté pendant deux ans pour tuer un membre du parlement.

Ali aurait ciblé Sir David en raison du nombre de votes du député de Southend West en faveur des frappes aériennes contre des cibles de l’EI en Syrie.

L’homme de 25 ans n’a pas été invité à plaider pour l’une ou l’autre des accusations, et il a été placé en détention provisoire après que son avocat n’ait fait de demande de libération sous caution.

Une date provisoire de procès a été fixée pour le 7 mars de l’année prochaine.

