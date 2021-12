Les funérailles du jeune Dolph ont lieu dans la ville natale de Memphis

Rappeur jeune dauphin a été inhumé mardi dans sa ville natale de Memphis. Le rappeur de 36 ans, dont le vrai nom est Adolph Thornton Jr., a été abattu à Memphis le 17 novembre, comme le Grio l’a signalé précédemment.

Ses funérailles ont commencé par un service privé à l’église First Baptist. Les arrangements funéraires ont été gérés par la maison funéraire NJ Ford & Sons, qui a fourni des photos du service, y compris le corbillard et la procession, comme l’a rapporté PEOPLE.

Le rappeur Young Dolph se produit sur la scène du concert Gucci and Friends Homecoming au Fox Theatre le 22 juillet 2016 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Paras Griffin/. pour Atlantic Records)



« Au nom de la direction et du personnel de la maison funéraire NJ Ford & Sons, nous sommes terriblement attristés par la disparition soudaine d’Adolph ‘Main Man’ Thornton Jr. », lit-on dans un article sur les réseaux sociaux de NJ Ford & Sons. « Nous sommes vraiment honorés d’avoir été choisis pour fournir les services professionnels à la famille Thornton et PRE et nous prions pour que nos services dépassent chacune de vos attentes ! Nos prières sont continuellement étendues à chacun de vous. Dieu vous protège. »

Le même jour que les funérailles, le partenaire de Thornton, Mia Jaye, a posté une vidéo hommage sur sa page Instagram, avec la légende : « Longue vie à mon roi… Mon cœur… Mon âme sœur…. Je t’aime », accompagné d’un emoji infini. Les deux ont partagé deux enfants ensemble, fils Tre et fille Ari.

Le rappeur a fait ses débuts en solo en 2016 avec son album King of Memphis. Il a continué à sortir du matériel solo sous son propre label, Paper Route Empire. Il a obtenu son plus grand succès avec son septième album, Rich Slave, culminant à la quatrième place du Billboard 200.

Thornton avait de nombreux couplets invités sur les morceaux de ses collègues rappeurs; OT Genasis’ simple double platine « Cut It ». était l’un de ses plus grands succès.

Thornton était connu comme un pilier de la communauté de Memphis. Il a remporté le succès et la reconnaissance en tant qu’artiste de rap indépendant et l’a constamment payé en avant, en faisant un don à plusieurs organismes de bienfaisance locaux, y compris un don de 25 000 $ au département des sports de son alma mater, Hamilton High School. Thornton devait distribuer des dindes à l’église baptiste missionnaire St. James de Memphis le 19 novembre, deux jours après sa mort.

En l’honneur de Thornton, des membres de Paper Route Empire, ainsi que des militants communautaires et des bénévoles de l’église, ont fait don de la dinde. Ils ont distribué des dizaines de dindes gratuites, un mélange de farce et de la sauce aux canneberges aux passants devant l’église.

La dernière interview de Thornton devant la caméra a eu lieu lors d’une visite à la West Cancer Clinic and Research Center près de Memphis. Il était là pour parler avec le personnel clinique et montrer son appréciation pour leur travail. La clinique a traité plusieurs membres de la famille de Thornton au fil des ans.

Le tueur de Thornton est toujours en fuite et une enquête est toujours en cours.

