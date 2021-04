Les funérailles du prince Philip comprennent un dernier clin d’œil à l’Australie où il s’est rendu plus de 20 fois | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg, 99 ans, est décédé dans son sommeil le 9 avril. Les funérailles de Philip auront lieu ce samedi, le service se terminant à la chapelle Saint-George du château de Windsor. Il comprendra le représentant australien, le commodore Guy Holthouse.

Le conseiller australien en matière de défense au Royaume-Uni serait placé samedi devant la chapelle du XVe siècle.

Il comparaîtra aux côtés de représentants d’autres pays du Commonwealth, dont le Canada, la Nouvelle-Zélande et Trinité-et-Tobago.

Cdre. Holthouse a rencontré la reine Elizabeth II le 31 mars – lors d’un événement marquant le 100e anniversaire de la Royal Australian Air Force.

Le cercueil du duc d’Édimbourg sera transporté sur un Land Rover spécialement modifié.

LIRE LA SUITE: Dernières funérailles du prince Philip: de nouveaux détails confirmés

Se souvenant d’une histoire que Philip lui a racontée à propos de sa visite en 1954, M. Morrison a déclaré: «C’était une exposition de coupe de bois du Queensland, qui coupe d’abord le morceau de bois – c’est une chose que nous faisons dans le Queensland rural, mon père le faisait comme bien.

«Lui et la reine observaient cela et ils ont la possibilité de présenter la ceinture au gars qui gagne et le duc dit quelque chose comme, ‘eh bien, vous devez être capable de couper beaucoup avec des épaules comme ça’, ce à quoi le gagnant a dit: «ah bien, duc, je peux couper une tonne par heure sanglante».

«Le prince Philip dit:« Continuez, mon vieux, Sa Majesté la Reine est là ».

“[The winner] puis il a dit: ‘OK, je peux en fait couper une demi-tonne sanglante par heure’. »