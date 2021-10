Les funérailles publiques du batteur de Quiet Riot Frankie Banali auront lieu en novembre

Un service funéraire public pour ÉMEUTE CALME le batteur Frankie Banali aura lieu le lundi 15 novembre à 14h30 au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood Hills, Los Angeles, Californie.

SiriusXM personnalité Eddie Trunk a partagé l’invitation sur son Instagram et a écrit dans un message d’accompagnement: « Honoré d’avoir été invité à accueillir cela. Si vous êtes dans la région de LA le 15/11, vous êtes invités à assister à ce service pour notre cher ami disparu @fbanali @quietriotband ».

Banali, qui a rejoint ÉMEUTE CALME en 1982 et a joué sur son album révolutionnaire, 1983’s « Santé du métal », est décédé en août 2020 après une bataille de 16 mois contre le cancer du pancréas. Un jour après son décès, Frankiela femme de Régina a parlé des plans de son service commémoratif lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Elle a déclaré à l’époque : « Curieusement, il avait déjà acheté, payé et planifié l’ensemble de ses services à Forest Lawn. [cemetery in Los Angeles] avant son [cancer] diagnostic. Il allait avoir le même genre d’enterrement que Ronnie [James Dio] obtenu et Jimmy Bain et tous ces enterrements auxquels nous sommes allés plusieurs fois. Il disait qu’on allait louer le [legendary West Hollywood restaurant and bar] Rainbow et ont des laissez-passer plastifiés et [have a] adieu à la manière rock and roll dont il est arrivé à Los Angeles », a-t-elle poursuivi. « Il avait beaucoup d’histoire avec le Rainbow. »

Régina a poursuivi en disant qu’il y aurait probablement un événement commémoratif à grande échelle dans Frankiel’honneur une fois que la pandémie de coronavirus s’est calmée.

« Je pense qu’il vaut mieux aller gros, même si c’est plus tard », a-t-elle expliqué à « Nation du tronc ». « Parce que je pense que les gens s’en soucieront toujours. Et je pense qu’il mérite l’honneur et la reconnaissance qu’il a gagnés. »

Frankie a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV le 17 avril 2019 et il lui restait six mois à vivre. Il a mené une bataille courageuse et inspirante jusqu’à la fin et a continué à jouer en direct aussi longtemps qu’il le pouvait. La chimiothérapie standard a cessé de fonctionner et une série d’AVC a rendu impossible la poursuite d’un essai clinique. Il a finalement perdu le combat à 19h18 le 20 août 2020 à Los Angeles entouré de sa femme et de sa fille.

Banali a reçu un diagnostic de cancer du pancréas après s’être rendu aux urgences pour un essoufflement, des douleurs aux jambes et une perte d’énergie. Un scan de ses poumons a capturé une image de son foie, où les premières taches ont été observées. Puis vint la découverte d’une tumeur sur son pancréas. Il était en traitement depuis le printemps 2019 et a terminé sa 21e série de chimiothérapie peu de temps avant sa mort dans l’espoir de réduire ou de contrôler le cancer.

Banalil’histoire avec ÉMEUTE CALME a duré plus de 37 ans et il a eu la distinction d’être le seul membre du groupe à avoir enregistré sur chaque single ÉMEUTE CALME sortie des années 1983 « Santé du métal », qui a été le premier album de heavy metal à atteindre le numéro 1 sur le Panneau d’affichage graphique, jusqu’en 2019 « Les Cowboys d’Hollywood ». Il a également enregistré sept albums avec GUÊPE entre 1989 et 2004.

Banali ressuscité ÉMEUTE CALME en 2010, trois ans après la mort du chanteur et membre fondateur Kevin DuBrow.

ÉMEUTE CALMEle dernier album studio de , « Les Cowboys d’Hollywood » est sorti en novembre 2019 via Frontières Musique Srl.

Un mois après la mort de Banali, ÉMEUTE CALME a annoncé qu’il continuerait. Le groupe, qui compte désormais le batteur Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF) et le retour du bassiste Rudy Sarzo, a un certain nombre de dates prévues fin 2021 et début 2022.

ÉMEUTE CALME initialement présenté la légende de la guitare tardive Randy Rhoads et a traversé quelques premiers changements de composition avant de sécuriser les musiciens qui ont enregistré « Santé du métal ».

Antérieur à Sarzole retour, bassiste Chuck Wright avait fait partie de ÉMEUTE CALME, par intermittence, depuis 1982, ayant initialement été impliqué dans le « Santé du métal » enregistrements (il jouait de la basse sur les pistes « Santé du métal » et « Je ne veux pas te laisser partir »). Guitariste Alex Grossi était dans la dernière version du groupe, de 2004 à 2007, avant Kévin décédé, et a été demandé par Banali revenir en 2010.

ÉMEUTE CALME est passé par deux chanteurs – Marc Huff et Scott Vokoun – avant de s’installer Perle de foutre en 2013. perle a annoncé sa sortie de ÉMEUTE CALME en octobre 2016 et a été brièvement remplacé par Seann Nichols, qui n’a joué que cinq spectacles avec le groupe avant l’arrivée en mars 2017 de « Idole américaine » finaliste James Durbin. perle renvoyé à ÉMEUTE CALME en septembre 2019.



