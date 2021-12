Les fusées continuent d’étonner alors que Curry approche le record de 3 points

09/12/2021 à 11:04 CET

.

Les Houston Rockets ont battu les Brooklyn Nets pour prolonger leur étonnante séquence de victoires consécutives à sept lors d’une journée NBA chargée de 13 matchs au cours de laquelle Stephen Curry s’est un peu rapproché du record de tous les temps pour les triples.

Le meneur des Warriors a effectué 6 tirs sur trois lors de la victoire des Warriors contre les Portland Trail Blazers (104-94) donc il n’en a besoin que de 10 de plus pour venir à bout de la marque de triplés détenue par ray allen (2 973 au total).

Le Mexicain Juan Toscano-Anderson Il a contribué 3 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et un vol en 17 minutes pour les Warriors, qui mènent la Conférence Ouest (21-4).

Au lieu de cela, les leaders de l’Est, les Brooklyn Nets (17-8), ont chuté devant la véritable sensation en NBA de ces dernières semaines, les Rockets (114-104).

L’équipe de Houston n’a remporté qu’un de ses 17 premiers matchs de la saison, mais elle a remporté les 7 suivants (18-7) et a actuellement la meilleure séquence de la NBA.Eric Gordon (21 points) et bois chrétien (12 points et 15 rebonds) a battu les Nets avec un quasi triple-double de James durcir (25 points, 11 rebonds et 8 passes décisives) et dans lequel il n’a pas joué Kevin Durant pour le repos.

L’une des performances en majuscules de ce soir l’a donné Nikola Jokic, impressionnant avec un triple-double de 39 points (17 sur 23 aux tirs), 11 rebonds et 11 passes décisives.

Le Serbe a mené les Denver Nuggets à une victoire en prolongation contre les New Orleans Pelicans (114-120) au cours de laquelle les Espagnols Willy Hernangómez il a récolté 6 points, 4 rebonds et une passe décisive en 14 minutes.

L’Argentin Facundo Campazzo il a récolté 9 points, un rebond, 4 passes décisives et un vol en 22 minutes pour les Nuggets.

Dans un duel oriental, les Cleveland Cavaliers d’une remarquable Ricky Rubio ils ont renversé les Chicago Bulls (115-92) avec 11 points, 4 rebonds et 9 passes décisives de l’Espagnol en 23 minutes.

Les Cavs se sont une nouvelle fois appuyés sur leurs formidables jeunes talents : Darius Garland, Jarrett Allen et Evan mobley.

Sans quitter l’Est, le Miami Heat a battu les Milwaukee Bucks (113-104) avec une surprenante Caleb Martin (28 points).

Giannis Antetokounmpo Il n’a pas passé une bonne soirée et a ajouté 15 points (4 sur 13 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes décisives.

Pour sa part, Luka doncic il était au bord du triple-double (26 points, 8 rebonds et 7 passes décisives) lors de la victoire à l’extérieur des Mavericks de Dallas sur les Grizzlies de Memphis (96-104).

L’Espagnol Santi Aldama a obtenu 2 points et 3 rebonds en 9 minutes pour Memphis.

le dominicain Chris Duarte Il a été la meilleure référence offensive des Indiana Pacers lors de leur victoire contre les New York Knicks (122-102).

Duarte, qui se démarque des recrues NBA cette saison, a brillé avec 23 points, 3 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes.

Aussi, les Philadelphia 76ers ont battu les Charlotte Hornets (106-110), les Washington Wizards ont battu les Detroit Pistons en prolongation (116-119), les Oklahoma City Thunder ont battu les Toronto Raptors (109-110), les Los Angeles Clippers ont souffert pour vaincre les Boston Celtics (114-111), les Sacramento Kings ont battu les Orlando Magic (142-130) et les Utah Jazz ont laissé tomber les Minnesota Timberwolves (104-136).

En plus de Duarte, ce soir deux autres joueurs d’origine dominicaine se sont également démarqués : Villes de Karl-Anthony avec les Wolves (22 points, 7 rebonds et 5 passes) et Al horford chez les Celtics (11 points, 7 rebonds et 7 passes décisives).

Au lieu de cela, les Espagnols Juancho Hernangómez et Serge Ibaka ils se sont retrouvés sans jouer avec les Celtics et les Clippers, respectivement.

Enfin, le Brésilien Raul Neto Il a bien performé avec 10 points, 2 rebonds et 5 passes décisives en 24 minutes avec les Wizards.

CONFÉRENCE EST :

1.- Brooklyn Nets (17-8).

2.- Chicago Bulls (17-9).

3.- Milwaukee Bucks (16-10).

4.- Miami Heat (15-11).

5.- Washington Wizards (15-11).

6.- Philadelphia 76ers (14-11).

7.- Cleveland Cavaliers (14-12).

8.- Atlanta Hawks (13-12).

9.- Charlotte Hornets (14-13).

10.- Boston Celtics (13-13).

11.- New York Knicks (12-13).

12.- Raptors de Toronto (11-14).

13.- Indiana Pacers (11-16).

14.- Orlando Magic (5-21).

15.- Detroit Pistons (4-20).

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Golden State Warriors (21-4).

2.- Soleils Phénix (20-4).

3.- Utah Jazz (17-7).

4.- Grizzlis de Memphis (14-11).

5.- Los Angeles Clippers (14-12).

6.- Lakers de Los Angeles (13-12).

7.- Dallas Mavericks (12-12).

8.- Denver Nuggets (12-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-14).

10.- Rois de Sacramento (11-14).

11.- Portland Trail Blazers (11-15).

12.- San Antonio Spurs (8-15).

13.- Houston Rockets (8-16).

14.- Oklahoma City Thunder (8-16).

15.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (7-20).