Les fusils utilisés dans le tir de FedEx achetés “ légalement ”, ce qui fait un point de droit des armes à feu – RedState ⋆ .

Dans une tentative claire de faire de ce que la gauche considère comme un point clé dans sa quête sans fin de lois plus strictes sur les armes à feu en Amérique, USA Today a joyeusement noté vendredi que le tireur présumé de FedEx Brandon Hole avait utilisé deux fusils achetés «légalement» pour tuer huit personnes et lui-même au centre des opérations de FedEx Ground dans une banlieue d’Indianapolis jeudi soir.

Au lieu de cela, USA Today et d’autres médias ont par inadvertance et ironiquement fait valoir un point clé que les défenseurs des droits des armes à feu font valoir depuis des années.

L’homme qui, selon la police, a abattu huit personnes dans un établissement de FedEx à Indianapolis a légalement acheté deux fusils semi-automatiques qu’il a utilisés lors de l’attaque quelques mois seulement après que la police lui ait saisi un fusil de chasse en raison de préoccupations concernant son état mental. https://t.co/bFuWwtFAEg – Chicago Tribune (@chicagotribune) 18 avril 2021

Voici comment USA Today l’a décrit, dont le début est un mensonge non pertinent et évident, mais un mensonge tout de même (c’est moi qui souligne).

La police d’Indianapolis a déclaré samedi soir que Hole avait utilisé deux fusils d’assaut dans le massacre. La police a déclaré qu’une trace des deux armes a révélé que Hole acheté légalement les fusils en juillet et septembre de l’année dernière. La police a déclaré que les responsables ne pouvaient pas dire où Hole avait acheté les armes à feu à l’époque, citant l’enquête en cours.

Absurdité. J’habite ici. J’ai vu toutes les grandes conférences de presse relatives au tournage. La police n’a rien dit sur les «fusils d’assaut» – et pourquoi le feraient-ils? Pourquoi un responsable de l’application de la loi, qui sait très bien que les «fusils d’assaut» n’existent pas, utiliserait-il un terme pour identifier des armes qui n’existent pas? Pour la énième fois, les fusils semi-automatiques ne sont pas des «fusils d’assaut», ou mon terme hyperbolique insensé préféré – «armes de guerre».

L’homme qui a tué huit personnes dans un établissement FedEx à Indianapolis a pu acheter légalement les deux fusils d’assaut qu’il utilisait, bien qu’il se soit vu confisquer une arme à feu l’année dernière lorsque sa mère a fait part de ses inquiétudes quant à sa santé mentale, selon la police. https://t.co/AhLDbuyUIT – The Associated Press (@AP) 18 avril 2021

Voici une liste partielle des autres attaquants qui ont obtenu leurs armes à feu en se conformant aux lois sur le contrôle des armes à feu, telles que compilées par Breitbart:

Attaquant du lycée Parkland (14 février 2018) Attaquant d’une église du Texas (5 novembre 2017) Attaquant de Las Vegas (1er octobre 2017) Attaquant d’Alexandria (14 juin 2017)) Attaquant d’Orlando (12 juin 2016) Homme armé de l’UCLA (1er juin 2017) , 2016)) Attaquants de San Bernardino (2 décembre 2015) Attaquant de Colorado Springs (31 octobre 2015) Attaquant du Umpqua Community College (1er octobre 2015) Attaquant d’Alison Parker (26 août 2015) Attaquant du cinéma Lafayette (23 juillet 2015) ) Attaquant de Chattanooga (16 juillet 2015) Attaquant présumé épiscopal méthodiste africain Emanuel (17 juin 2015) Assaillants du Muhammad Carton Contest (3 mai 2014) Tueur de flics de Las Vegas (9 juin 2015) Attaquant de Santa Barbara (23 mai 2014) Attaquant de Fort Hood (2 avril 2014) Attaquant du lycée Arapahoe (13 décembre 2013) Attaquant de DC Navy Yard (16 septembre 2013) Attaquant du cinéma Aurora (20 juillet 2012) Attaquant de Gabby Giffords (8 janvier 2011) Fort Attaquant de Hood (5 novembre 2009) Attaquant de l’Université du nord de l’Illinois (14 février 2008) Attaquant de Virginia Tech (16 avril 2007).

En fait, a noté Breitbart, l’écrasante majorité des attaquants de haut niveau acquièrent leurs armes en se conformant aux vérifications des antécédents, plutôt qu’en les contournant, ce qui constitue un point critique. Les personnes mal intentionnées, en particulier lorsqu’elles sont désespérées, font de mauvaises choses; quels que soient les cerceaux qu’ils doivent franchir pour être en mesure de les faire.

Cette réalité est la raison pour laquelle la National Rifle Association «s’oppose à l’expansion des systèmes de vérification des antécédents d’armes à feu» – encore une fois «parce que la vérification des antécédents n’empêche pas les criminels d’obtenir des armes à feu, [and] parce que certaines propositions en ce sens priveraient les individus de l’application régulière de la loi et parce que la NRA s’oppose aux registres des armes à feu. »

La NRA note également que «la plupart des tireurs de masse, y compris ceux inspirés par des groupes terroristes islamiques, passent des vérifications d’antécédents pour acquérir des armes à feu».

Dans la brève déclaration, la famille a refusé toutes les demandes d’entrevue, s’est excusée et a déclaré qu’elle avait essayé d’obtenir de l’aide pour leur fils de 19 ans.

«Nous sommes dévastés par les pertes en vies humaines causées par les actions de Brandon; grâce à l’amour de sa famille, nous avons essayé de lui apporter l’aide dont il avait besoin. Nos excuses les plus sincères et les plus sincères vont aux victimes de cette tragédie insensée. Nous sommes désolés de la douleur et de la douleur ressenties par leurs familles et par l’ensemble de la communauté d’Indianapolis. »

USA Today a rapporté que la mère de Hole avait contacté les autorités en mai 2020, affirmant qu’elle craignait que son fils ne se suicide «par un flic». Il était également connu du département de police d’Indianapolis et du FBI. De toute évidence, comme c’est souvent le cas dans ces crimes insensés, des occasions ont été manquées, quelque part sur la ligne troublante.

Mais les exigences de vérification des antécédents encore plus claires et plus strictes recherchées par les démocrates ne font pas partie de ces occasions manquées. Là encore, tout ce qu’il reste à faire est de placer des panneaux «Gun-Free Zone» sur chaque panneau d’affichage et lampadaire en Amérique. Vous voyez comme c’est facile, huards?