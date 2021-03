Les fusions et acquisitions cryptographiques ont doublé pour atteindre 1,1 milliard de dollars en 2020, rapporte PwC

Selon un nouveau rapport du réseau de services professionnels PwC, la consolidation des entreprises liées à la crypto-monnaie a considérablement augmenté en 2020, atteignant un nouveau record dans l’activité de transaction.

Le volume total des fusions et acquisitions dans l’industrie de la cryptographie a plus que doublé, passant de 481 millions de dollars en 2019 à 1,1 milliard de dollars en 2020, a déclaré PwC dans un aperçu du marché lundi, comme le montre Bloomberg.

La taille moyenne des transactions dans le domaine de la cryptographie est passée de 19 millions de dollars en 2019 à près de 53 millions de dollars, la collecte de fonds crypto augmentant de 33% en valeur globale en 2020. Les pays de la région EMEA ont connu une augmentation notable du nombre de transactions, tandis que les Amériques ont enregistré un triple croissance de la valeur des transactions.

Source: Bloomberg

Après les nouveaux sommets de l’année dernière, l’activité des transactions dans l’industrie de la cryptographie devrait continuer de croître en 2021. Le leader mondial de la cryptographie de PwC, Henri Arslanian, a déclaré que 2021 était «déjà sur la bonne voie pour le surpasser de manière significative par rapport à chaque métrique» en tant qu’acteurs institutionnels et de haut niveau les investisseurs se lancent dans l’industrie.

Parallèlement à une plus grande consolidation de la cryptographie, PwC a également prédit que le secteur deviendrait plus institutionnalisé. L’enquête aurait cité des gains majeurs sur le marché de la cryptographie – avec Bitcoin atteignant son sommet historique de plus de 61000 $ à la mi-mars – ainsi que l’adoption croissante des monnaies numériques de la banque centrale, des pièces stables, de la finance décentralisée et des jetons non fongibles, également connu sous le nom de NFT.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, les principaux échanges mondiaux de crypto-monnaie tels que Binance, FTX et Coinbase ont réalisé les trois principales acquisitions de l’industrie de la crypto en 2020.