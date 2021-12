Les Future Tech Awards reviennent en 2022

Chez iMore, nous sommes incroyablement heureux d’annoncer qu’il est à nouveau temps de célébrer les Future Tech Awards !

Comme les années précédentes, les Future Tech Awards, qui en sont à leur troisième année, sont une collaboration entre la myriade de sites technologiques appartenant à Future PLC, notamment iMore, Android Central, Windows Central, T3, Laptop Mag, Tom’s Hardware, Tom’s Guide, What Hi-Fi et TechRadar. Les prix récompensent les meilleurs du secteur américain des technologies grand public et sont choisis par un comité d’experts composé des éditeurs de technologies de Future.

Future annoncera les gagnants des prix au CES 2022 à Las Vegas début janvier. Les ALE ont été célébrés pour la dernière fois en personne au CES 2020 et ont été décernés pratiquement l’année dernière.

Cette année, les Future Tech Awards auront deux volets :

Le futur 50 : Ces prix récompensent 50 personnes qui stimulent aujourd’hui l’innovation dans les technologies grand public, sélectionnées par un panel de journalistes techniques de Future Publishing. Notre liste restreinte est composée de personnes comprenant des PDG et des dirigeants, des chefs de produits, des concepteurs et des ingénieurs, des créateurs de contenu, des relations publiques, des communications, du marketing et de la publicité dans le secteur technologique américain.

Choix de l’avenir: Les meilleurs produits, tels que votés par un panel de journalistes techniques de Future Publishing. Les produits gagnants obtiennent de très bons résultats dans les critiques et les guides d’achat sur les sites Future Publishing, y compris iMore.

Le mois de janvier verra la couverture des récompenses sur tous les sites technologiques de Future, ainsi que sur notre hub dédié aux Future Tech Awards, où vous pourrez en savoir plus sur chaque lauréat. Et bien sûr, iMore sera sur le terrain au CES 2022 pour vous apporter toutes les dernières et meilleures technologies vues au salon.