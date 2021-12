Les futurs cas et décès de Covid-19 refléteront les inégalités raciales du système de santé américain

La plupart des experts en santé publique pensent que Covid-19 ne sera jamais éradiqué. Mais les risques sont devenus plus tolérables : six Américains sur 10 sont désormais complètement vaccinés et de nouveaux antiviraux arrivent qui réduisent les chances qu’une personne se retrouve à l’hôpital à cause du virus.

La prochaine étape de la pandémie prend encore forme. Il est trop tôt pour dire si la variante omicron qui a suscité tant d’inquiétudes récemment entraînera une nouvelle vague d’infections dans le monde. Mais, que l’omicron devienne ou non dominant, certains Américains seront plus à risque de Covid que d’autres à l’avenir. Et dans n’importe quelle version de Covid endémique – où, pour beaucoup, Covid-19 peut s’apparenter à la grippe, indésirable mais gérable – certaines personnes, en particulier les personnes âgées et immunodéprimées, seront confrontées à un risque plus élevé par défaut.

La promesse de sauver des vies offerte par les vaccinations et les traitements efficaces ne peut être réalisée que si les gens y ont réellement accès – et seulement s’ils sont traités de manière juste et équitable lorsqu’ils consultent un médecin.

Malheureusement, les Américains n’ont pas un accès équitable aux soins médicaux. Sur 25 mesures différentes de l’état de santé, y compris l’espérance de vie, la mortalité infantile et la prévalence des maladies chroniques, les Noirs américains s’en tirent moins bien que les Américains blancs sur 19 d’entre eux, selon un rapport de mai 2021 de la Kaiser Family Foundation. Les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska s’en sortent moins bien sur 17 ; Les hispano-américains voient des résultats moins bons sur 14 des métriques.

L’expérience des deux dernières années n’a fait que souligner à quel point le système de santé américain est fondamentalement injuste.

La vaccination reste le moyen le plus efficace de protéger tout le monde contre le Covid-19, et les vaccins sont gratuits, quel que soit l’assurance, le statut d’immigration. Mais, après des mois de campagne de santé publique, 30% des États-Unis ne sont toujours pas vaccinés. Les taux de vaccination chez les adultes noirs (65 %) sont légèrement inférieurs à ceux des adultes blancs (70 %) ; Les adultes hispaniques (61%) ont un écart encore plus grand. Les personnes non assurées, qui sont également disproportionnellement noires et hispaniques, sont les moins susceptibles d’être vaccinées. Toutes ces tendances reflètent les inégalités existantes dans le système de santé américain, où les groupes historiquement mal desservis ont moins accès aux soins de santé.

En plus des principaux déterminants de l’âge, de la santé et du statut vaccinal, au moins trois autres facteurs détermineront le risque auquel les Américains sont confrontés face à Covid-19.

Facteur de risque n°1 : Couverture d’assurance

Le premier facteur de risque est le manque de couverture d’assurance, qui est déjà la variable qui semble la plus fortement corrélée avec le fait qu’une personne ait reçu le vaccin. Environ 10 pour cent des personnes vivant en Amérique, 27 millions de personnes, n’ont pas d’assurance maladie – l’inégalité la plus fondamentale dans le système de santé américain.

Les vaccins Covid-19 sont un excellent exemple de la puissance du statut d’assurance pour déterminer si une personne reçoit ou non les soins médicaux nécessaires. Seuls environ 44% des Américains de moins de 65 ans non assurés ont reçu au moins une dose du vaccin, contre 65% des assurés de moins de 65 ans. De toutes les sous-catégories interrogées en juillet par la Kaiser Family Foundation pour son moniteur de vaccin Covid-19 – de course au groupe d’âge au parti politique – les non assurés avaient le taux de vaccination le plus bas, même si les vaccins Covid-19 sont en fait gratuits pour tout le monde, quelle que soit l’assurance.

Fondation de la famille Kaiser

Cela expose les non assurés à un risque plus élevé, étant donné que la vaccination réduit le risque de développer un cas grave de Covid-19 ou d’être infecté en premier lieu.

Si une personne est infectée, un traitement rapide est le meilleur moyen d’éviter les symptômes graves. Les nouveaux antiviraux Covid-19 de Merck (qui réduit le risque d’hospitalisation d’environ 30 pour cent, selon les dernières données) et Pfizer (qui a réduit les taux d’hospitalisation jusqu’à 90 pour cent dans les essais cliniques) sont les plus efficaces lorsque les gens ont un léger ou des symptômes modérés.

Mais les Américains non assurés retardent la recherche de soins en raison des coûts perçus de le faire. Plus de 30% des Américains non assurés ont déclaré dans une enquête KFF 2019 qu’ils avaient soit retardé les soins, soit s’en étaient passés sans en raison du coût, contre moins de 10% des personnes assurées. Il a été démontré que même les petits débours, aussi peu que 10 $, empêchent les gens de prendre les médicaments prescrits.

Et la lenteur de l’adoption des vaccins Covid-19 suggère que, même lorsque les soins sont gratuits, la présomption qu’ils seront toujours coûteux pour quelqu’un qui n’est pas assuré peut éloigner ces personnes du médecin ou de la pharmacie.

Facteur de risque n°2 : Accès aux soins médicaux

Le deuxième facteur de risque est la capacité d’une personne à accéder aux soins de santé; les nouveaux antiviraux semblent plus efficaces aux premiers stades de la maladie, ce qui signifie que les patients doivent pouvoir être vus par un médecin en temps opportun afin d’éviter des symptômes plus graves.

La géographie et les caractéristiques socio-économiques sont liées au fait que les gens peuvent réellement trouver un médecin. Environ 80% de l’Amérique rurale était considérée comme médicalement mal desservie dans une analyse gouvernementale de 2019. Les personnes qui vivent dans les centres urbains reçoivent également des soins de moins bonne qualité que les personnes qui vivent en périphérie des zones métropolitaines (c’est-à-dire les banlieues), selon un rapport de l’Agence fédérale pour la recherche et la qualité des soins de santé. Les Américains à faible revenu sont moins susceptibles d’avoir facilement accès à un médecin de soins primaires que leurs pairs plus riches.

Le nombre d’Américains ayant un médecin de soins primaires établi a diminué ces dernières années. Dans le même temps, des études ont montré que les personnes qui n’ont pas ce type de relation avec un médecin développent des symptômes plus graves avant de demander des soins, ce qui a tendance à aggraver les problèmes de santé. Leurs problèmes de santé sont également plus susceptibles de persister s’ils n’ont pas de médecin de soins primaires avec qui assurer un suivi après une urgence aiguë.

Nous avons vu l’importance de ces relations patient-médecin établies dans la campagne de vaccination également. Les Américains non vaccinés ont déclaré dans des sondages qu’ils étaient plus susceptibles d’être persuadés par leur médecin personnel.

Facteur de risque n°3 : Traitement équitable

Mais avoir une carte d’assurance et se rendre physiquement dans le cabinet d’un médecin ne sont que les deux premières étapes pour recevoir un traitement efficace. Une fois là-bas, un patient doit être traité équitablement par son médecin – le troisième risque, s’il ne reçoit pas ce traitement équitable.

Et, malheureusement, il existe de plus en plus de preuves que, indépendamment du statut d’assurance et d’autres variables, les patients noirs et hispaniques en Amérique ne reçoivent pas la même qualité de soins que leurs homologues blancs. Les fournisseurs de soins de santé sont moins susceptibles de considérer leurs symptômes comme graves et moins susceptibles de prescrire les médicaments nécessaires pour traiter leur maladie. Déjà, les Américains noirs et hispaniques ont connu des taux de décès et d’hospitalisations plus élevés pendant la pandémie que leurs pairs blancs.

« Étant donné que les personnes de couleur sont moins susceptibles d’avoir une couverture sanitaire, sont plus susceptibles de faire face à des obstacles pour accéder aux soins et reçoivent des soins de moins bonne qualité, elles sont susceptibles de faire face à des disparités dans l’obtention de soins et de traitements pour Covid-19 », Samantha Artiga , directeur du programme d’équité raciale et de politique de santé à la Kaiser Family Foundation, m’a dit.

Les deux premiers facteurs de risque comportent une composante raciale. Les Américains noirs et hispaniques sont plus susceptibles de ne pas être assurés que les Américains blancs. Ils sont également moins susceptibles d’avoir un accès fiable aux soins médicaux.

Mais la race seule peut déterminer si un Américain reçoit ou non des soins médicaux appropriés. Les Américains noirs et hispaniques sont plus susceptibles de dire qu’ils ont eu des expériences négatives avec un fournisseur de soins de santé que les Blancs, avec des proportions plus élevées déclarant que leur médecin ne les croyait pas ou qu’on leur avait refusé un test ou un traitement dont ils pensaient avoir besoin.

« La race est un facteur, et je dirais qu’elle se distingue des autres obstacles car elle érode directement et indirectement la qualité des soins pour les patients de couleur », m’a dit Kumi Smith, épidémiologiste à l’Université du Minnesota. « Directement par le biais de préjugés raciaux implicites ou explicites détenus par les fournisseurs, indirectement par le biais des manières racialement disparates dont les ressources et les avantages sociétaux sont répartis dans la société. Donc, d’une certaine manière, les patients de couleur, en particulier les patients noirs, subissent deux fois les conséquences du racisme. »

Selon plusieurs études qui ont tenté d’examiner le problème de manière empirique, la discrimination que les personnes de couleur décrivent dans ces enquêtes est réelle. Des études ont montré que les Noirs sont moins susceptibles que les Blancs de se voir prescrire des analgésiques et sont soumis à des temps d’attente plus longs aux urgences.

De nouvelles recherches ont examiné les prescriptions de médicaments pour le cœur – le type de soins de routine pour les maladies graves mais traitables que nous espérons que les antiviraux Covid-19 deviendront – et ont de nouveau trouvé les mêmes disparités raciales, même en contrôlant d’autres facteurs tels que le statut d’assurance.

L’étude, dirigée par Utibe Essien à l’Université de Pittsburgh, a examiné des patients atteints de fibrillation auriculaire qui ont été traités dans le système hospitalier local des anciens combattants. Il a révélé que les patients noirs et hispaniques étaient moins susceptibles de commencer à prendre des médicaments pour leur maladie. Ces patients étaient traités dans un système hospitalier intégré (éliminant le problème d’accès) et les chercheurs se sont concentrés sur un sous-groupe de patients inscrits à Medicare Part D pour couvrir le coût de leurs soins (éliminant le problème de la non-assurance).

Pourtant, des disparités persistaient dans le traitement reçu par les patients noirs et hispaniques. Essien a écrit sur cette question de « pharmacoéquité », qui tente de saisir toute l’étendue des inconvénients auxquels les personnes de couleur sont confrontées lorsqu’elles reçoivent les soins médicaux nécessaires.

« La race n’est pas seulement fondamentale pour les défis de la sous-assurance et de l’accès, mais aussi pour l’accès aux traitements, des anticorps monoclonaux aux thérapies antivirales », m’a-t-il dit.

Ces inégalités existent depuis longtemps. Ils continueront d’être avec nous à l’avenir. Et tant que Covid-19 continuera de circuler, de nombreux Américains de couleur seront en conséquence confrontés à un risque plus élevé de virus.