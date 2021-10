Les futurs correctifs et DLC Cyberpunk 2077 poussés en 2022

Ce sera 2022 avant Cyberpunk 2077 reçoit toutes les nouvelles mises à jour, correctifs ou DLC selon CD Projekt Red.

La nouvelle a été publiée sur le site officiel via une feuille de route mise à jour qui est publiée ci-dessous.

Dans la FAQ, le CDP note qu’il aura plus à dire sur les futures baisses de contenu dans les mois à venir, et la feuille de route montre que les mises à jour et les correctifs susmentionnés sont prévus pour l’année prochaine au cours du premier trimestre.

Le premier lot de DLC gratuits a été publié pour le jeu avec le patch 1.3 en août. Il contenait une apparence alternative pour Johnny Silverhand, deux nouvelles vestes et l’Archer Quartz « Bandit ».

La dernière mise à jour du jeu, le patch 1.31, est sortie en septembre. Il a corrigé l’apparence des routes, apporté un ajustement à la vitesse de détection furtive des ennemis, corrigé les descriptions manquantes avec l’interface utilisateur et un problème avec les joueurs incapables de réclamer des récompenses d’inscription dans le jeu a été résolu.

La feuille de route indique également que les versions de nouvelle génération du jeu seront également publiées au cours du premier trimestre, mais ce n’est pas une nouvelle information comme l’a dit le CDP la semaine dernière.

Une raison pour le manque de mises à jour d’ici le reste de l’année n’a pas été fournie au moment de la presse.