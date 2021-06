Les futurs E3 seront “probablement un mélange de physique et de numérique”, selon l’ESA

L’organisme américain de commerce de jeux vidéo, l’Entertainment Software Association (ESA), proposera probablement un mélange d’offres physiques et numériques pour les futurs E3.

C’est selon le président et chef de la direction Stanley Pierre-Louis (photo), qui a déclaré à GamesIndustry.biz que l’organisation essaierait d’apprendre du tout premier événement E3 uniquement en ligne de l’histoire de l’émission.

Il a poursuivi en disant que rien n’est encore confirmé car l’E3 de cette année doit encore se dérouler.

“Cela nous donnera l’occasion de présenter aux membres de l’industrie, aux médias et aux fans une opportunité de participer pleinement, et je pense que cela offre une véritable opportunité unique d’apprendre cette année ce que nous pouvons appliquer aux futurs événements qui seront probablement un mélange de physique et de numérique », a déclaré Pierre-Louis.

“Mais cela reste à déterminer. Nous devons déterminer où nous allons tous de l’avant.”

En 2020, l’ESA a annulé l’E3 en raison des restrictions liées au coronavirus COVID-19, mais cette année, une émission entièrement numérique mettant en vedette de grands noms comme Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft et Take-Two.

L’événement se déroule du 12 au 15 juin.

