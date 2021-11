Les futurs Mac Apple Silicon utiliseraient des puces de 3 nm avec jusqu’à 40 cœurs

Wayne Ma de The Information a partagé aujourd’hui des détails présumés sur les futures puces de silicium Apple qui succéderont aux puces M1, M1 Pro et M1 Max de première génération.



Le rapport affirme qu’Apple et son partenaire de fabrication de puces TSMC prévoient de fabriquer des puces de silicium Apple de deuxième génération en utilisant une version améliorée du processus 5 nm de TSMC, et les puces contiendront apparemment deux matrices, ce qui peut permettre plus de cœurs. Ces puces seront probablement utilisées dans les prochains modèles de MacBook Pro et autres ordinateurs de bureau Mac, indique le rapport.

Apple prévoit un « saut beaucoup plus important » avec ses puces de troisième génération, dont certaines seront fabriquées avec le processus 3 nm de TSMC et auront jusqu’à quatre matrices, ce qui, selon le rapport, pourrait se traduire par des puces ayant jusqu’à 40 cœurs de calcul. À titre de comparaison, la puce M1 a un processeur à 8 cœurs et les puces M1 Pro et M1 Max ont des processeurs à 10 cœurs, tandis que la tour Mac Pro haut de gamme d’Apple peut être configurée avec un processeur Intel Xeon W jusqu’à 28 cœurs.

Le rapport cite des sources qui s’attendent à ce que TSMC soit en mesure de fabriquer de manière fiable des puces 3 nm d’ici 2023 pour une utilisation à la fois dans les Mac et les iPhones. Les puces de troisième génération portent les noms de code Ibiza, Lobos et Palma, selon le rapport, et il est probable qu’elles feront d’abord leurs débuts dans les Mac haut de gamme, tels que les futurs modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Une puce de troisième génération moins puissante serait également prévue pour un futur MacBook Air.

Pendant ce temps, le rapport indique que le prochain Mac Pro utilisera une variante de la puce M1 Max avec au moins deux matrices, dans le cadre de la première génération de puces en silicium Apple.

