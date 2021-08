Les futurs MacBook pourraient insérer une souris amovible dans le clavier

Certes, avant cette pré-saison pour le Bayern Munich, une grande partie des fans n’auraient pas reconnu le nom de Josip Stanisic. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le joueur de 21 ans a deux départs compétitifs pour le Bayern à son actif après avoir impressionné lors des matchs amicaux de pré-saison et s’être entraîné sous Julian […] More