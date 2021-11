Les futurs modèles d’iPad Pro et de MacBook Pro seraient dotés d’écrans OLED ultra-lumineux à double pile

Apple est en pourparlers avec Samsung et LG sur l’application d’écrans OLED avec une structure tandem à deux piles aux futurs modèles d’iPad et de MacBook, mais les appareils sont probablement à plusieurs années du lancement, selon le site coréen The Elec.



Le rapport indique qu’une structure en tandem à deux piles consisterait en deux couches de couches d’émission rouge, verte et bleue, permettant aux futurs modèles d’iPad et de MacBook d’avoir des écrans beaucoup plus lumineux avec jusqu’à doubler la luminance. Les appareils OLED actuels d’Apple comme l’iPhone ont une structure à pile unique, ajoute le rapport.

Étant donné que la technologie OLED est chère, il est probable que les écrans seront utilisés spécifiquement sur les futurs modèles d’iPad Pro et de MacBook Pro. Le rapport affirme que les futurs iPad seront disponibles dans les tailles 11 pouces et 12,9 pouces, qui sont en effet les tailles actuelles de l’iPad Pro.

Le rapport affirme que les écrans iPad à deux piles seront également des panneaux LTPO à faible consommation, ce qui pourrait permettre une plage de taux de rafraîchissement ProMotion plus large entre 10 Hz et 120 Hz, conformément aux modèles iPhone 13 Pro. Les modèles d’iPad Pro prennent déjà en charge ProMotion depuis 2017, mais avec un taux de rafraîchissement compris entre 24 Hz et 120 Hz.

Le timing reste un grand point d’interrogation. Alors que certains rapports antérieurs affirmaient que le premier iPad avec un écran OLED devait sortir en 2022, le rapport d’aujourd’hui affirme que le délai a été repoussé à la fin de 2023 ou 2024. Le premier MacBook avec un écran OLED pourrait suivre en 2025, mais ce plan pourrait être reporté davantage, ajoute le rapport.

En attendant, Apple a adopté le rétroéclairage mini-LED, à commencer par l’iPad Pro 12,9 pouces et les nouveaux modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. La technologie Mini-LED offre une luminosité accrue pour le contenu HDR et un rapport de contraste amélioré.

Mettre à jour: Un rapport distinct de Nikkei Asia affirme aujourd’hui qu’Apple recherche et développe également activement une technologie d’affichage micro-LED.

À long terme, les initiés de l’industrie s’attendent à la montée en puissance de micro-LED encore plus petites mesurant moins de 100 microns et capables d’exprimer les couleurs primaires sans utiliser de filtre. Apple a fait une acquisition dans les micro-LED et aurait un programme de développement actif dans ce domaine.