Les futurs téléphones de Xiaomi auront 10% de capacité en plus pour la même taille de batterie

Xiaomi continue de faire de grands progrès dans la technologie des batteries. Après avoir repoussé les limites des vitesses de charge rapides avec sa technologie HyperCharge de 200 W, la société se concentre désormais sur l’accumulation de plus de capacité dans le même volume de batterie.

Xiaomi a annoncé une nouvelle « percée » dans sa technologie de batterie sur son compte officiel Weibo, accumulant 10 % d’autonomie en plus dans la même taille de batterie (via Android Police). Le fabricant chinois de téléphones prévoit d’atteindre cette efficacité de stockage de capacité en triplant la teneur en silicium de la batterie et en améliorant le système d’emballage.

Le résultat est 100 minutes de vie supplémentaire sur une seule charge. Avec les nouvelles fonctionnalités des smartphones, notamment la prise en charge de la 5G et les affichages à taux de rafraîchissement élevé qui pèsent désormais sur la durée de vie de la batterie, la mise à niveau de la batterie de Xiaomi semble intéressante.

De plus, le nouveau système de batterie comprend un mécanisme qui améliore la sécurité et la durée de vie de la batterie. La puce dite de jauge de carburant semble s’appuyer sur des algorithmes intelligents afin de protéger la batterie contre la surcharge, bien qu’on ne sache pas exactement comment cela fonctionne. Il dispose également d’un contrôle de température intégré.

Xiaomi dit qu’il lancera la production de masse de la nouvelle batterie au second semestre de l’année prochaine. Cela signifie qu’il est peu probable que la technologie soit incluse dans le prochain Xiaomi 12, qui devrait être lancé fin décembre pour défier les meilleurs téléphones Android.

Par conséquent, il est prudent de supposer que la nouvelle innovation de Xiaomi est susceptible d’apparaître dans un appareil commercial dès la fin de 2022.

