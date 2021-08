Les futurs tests Halo Infinite verront des améliorations significatives des performances du PC

Le premier test technique de Halo Infinite, qui semble généralement avoir fait une bonne première impression, a laissé à désirer chez certains joueurs sur PC qui ont noté divers problèmes de performances même sur des machines haut de gamme. C’est quelque chose que le développeur 343 Industries assure maintenant que les fans s’amélioreront considérablement pour les futurs tests et dans la version complète du jeu.

Dans des déclarations à IGN dans le cadre d’une nouvelle vidéo décrivant les performances toujours en cours de Halo Infinite sur PC et consoles, 343 ont déclaré que les joueurs PC lors des futurs tests « verront beaucoup de choses corrigées ».

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : diffusion en direct de Halo Infinite Technical Alpha Gameplay

“Nous continuons à travailler sur l’amélioration des performances et de la compatibilité sur toutes les configurations matérielles, et nous y avons constaté des gains vraiment importants”, a déclaré 343. “Nous avons résolu le problème qui affectait les joueurs exécutant la série GTX 900, avons réduit la charge CPU et amélioré les performances globales du GPU.

Le développeur a poursuivi en disant que “les performances du PC avaient une mauvaise configuration et nous nous attendons à des améliorations significatives des performances du PC dans les futures versions”.

En ce qui concerne les performances sur les anciennes consoles comme la Xbox One, qui fonctionne à 30 images par seconde stables mais avec une qualité d’image réduite et des textures à plus faible résolution, 343 indique qu’il y a déjà eu des améliorations de stabilité depuis l’aperçu technique. “Notre équipe est très concentrée sur la recherche du meilleur équilibre possible entre la synchronisation des images et la latence, et nous continuerons à nous ajuster et à affiner au fur et à mesure que nous recevons les commentaires des joueurs pour garantir l’expérience la plus juste et la plus compétitive possible.”

Bien que le premier test technique de Halo Infinite soit passé, ce ne sera pas le dernier. 343 effectuera d’autres tests à l’avenir et encourage les joueurs intéressés à participer à s’inscrire via le programme Halo Insider. Un problème imprévu découlant du premier test technique était la fuite des spoilers de la campagne Halo Infinite extraits des fichiers du jeu, ce que les futurs tests garantiront, espérons-le, ne se reproduira plus. Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie ferme, mais devrait sortir cette saison des vacances.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.