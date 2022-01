Les gadgets et accessoires préférés d’iMore du CES 2022

Le CES nous permet de jeter un coup d’œil aux produits et services des entreprises, grandes et petites. Alors que nous n’étions pas en personne cette année, cela n’a pas empêché de voir des gadgets et des accessoires qui ont suscité notre intérêt. Des produits MagSafe intrigants à une pléthore d’appareils HomeKit, les fans d’Apple ont beaucoup aimé cette semaine au CES.

Voici tous les gagnants de nos prix Best of CES 2022 !

Le meilleur du CES 2022

Chipolo CARD Spot

Trouver mon portefeuille.

En 2021, Apple a introduit quelques mises à jour de l’application Find My qui ont permis aux fabricants tiers de profiter du réseau de recherche d’articles intégré d’Apple. Bien que nous n’ayons vu qu’une poignée de ces produits sortir depuis lors, le CES 2022 a introduit quelques nouveaux accessoires dans le mix. Chipolo, qui a lancé l’été dernier une version compatible avec Find My de son tracker One, poursuit cela avec le CARD Spot. Le tracker d’une épaisseur de 2,4 mm est destiné à être placé dans votre portefeuille et est résistant à l’eau IPX5. Chipolo prétend que le CARD Spot aura une autonomie de deux ans et, comme le tracker One, il fonctionne avec le réseau Find My.

Belkin Soundform Immersion

Ne pas ping pendant l’utilisation.

Les nouveaux écouteurs Immerse de Belkin sont le dernier ajout à la gamme Soundform, ainsi que les derniers écouteurs de la société pour prendre en charge le réseau Find My d’Apple, ce qui les rend faciles à trouver en cas de perte. Les bourgeons sont dotés d’une annulation active du bruit (ANC) et coûtent 179,99 $, soit à peu près le prix des AirPods 3 d’Apple. si ce temps compte lorsque l’ANC est activé. Vous pouvez également prolonger la durée de vie de la batterie de 24 heures supplémentaires avec l’étui de charge inclus avant que l’étui ne doive être chargé. Le Soundform Immerse sera mis en vente plus tard cette année.

Haut-parleur portable SCOSCHE BoomCanMS

Son magnétique.

Un certain nombre d’accessoires MagSafe intéressants ont été déployés depuis son introduction avec l’iPhone 12, mais le nouveau haut-parleur de SCOSCHE pourrait prendre le gâteau. Le BoomCanMS est un petit haut-parleur Bluetooth circulaire qui se fixe à votre iPhone via MagSafe. Bien qu’il n’y ait pas de magie de connexion spéciale du côté audio des choses, le BoomCanMS prend en charge Bluetooth 5.0 pour des connexions rapides et fiables, et la possibilité de se coupler avec un deuxième BoomCanMS sans fil pour un son stéréo. Vous pourrez acheter le haut-parleur ce printemps à un prix impressionnant de 39,99 $.

Tapis de bureau intelligent MOFT

Travaillez n’importe où, plus facilement.

Le nouveau Smart Desk Mat de MOFT est « intelligent » à la fois en raison de la technologie à l’intérieur, mais aussi parce qu’il est assez intelligent. Ce tapis, qui utilise des aimants pour fixer et positionner divers accessoires inclus, sert non seulement de tapis, mais aussi de support pour vos divers gadgets. Il peut contenir vos appareils mobiles, iPhone, Apple Watch et même votre iPad comme deuxième écran, sur le côté pendant que vous travaillez, ou servir d’espace de travail principal et de support pour ordinateur portable. Deux points NFC dans le tapis sont programmables pour une variété de fonctions, telles que l’activation d’applications axées sur la mise au point ou un mode de mise au point iOS. Vous pourrez bientôt mettre la main sur le tapis de bureau intelligent MOFT à partir de 158 $ de MOFT.

Capteur de porte et fenêtre à filetage Aqara et capteur de mouvement

Suivre le fil.

Aqara, le fabricant d’un certain nombre d’appareils d’automatisation compatibles HomeKit, a annoncé son premier ensemble d’appareils compatibles Thread au CES 2022. Thread est un protocole de communication sans fil à faible consommation destiné à la domotique et à d’autres appareils de l’Internet des objets. Il est important de noter qu’il s’agit d’un élément crucial de la norme d’interopérabilité de la domotique Matter, qui devrait être lancée plus tard cette année. Le nouveau capteur de porte et fenêtre et le capteur de mouvement d’Aqara fonctionneront également avec les anciens appareils HomeKit et devraient être expédiés dans la seconde moitié de 2022.

Eve Outdoor Cam et MotionBlinds

Plus d’amour pour HomeKit.

Eve a une longue histoire de prise en charge de HomeKit dans ses appareils d’automatisation, et il y en a deux autres à ajouter à sa liste : la caméra extérieure et les Eve MotionBlinds. La caméra extérieure, lancée en avril au prix de 249,95 $, a un design élégant et prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit intégrée. Elle capture en 1080p à 24 images par seconde, avec un angle de vision de 157 degrés. Il résistera aux éléments, car il est construit avec une résistance à la poussière et à l’eau IP55. Les Eve MotionBlinds, quant à eux, sont des stores qui prennent en charge une configuration facile via HomeKit, ainsi que Thread, avec une prise en charge future de Matter promise. Eve Motionblinds est disponible dès maintenant auprès de certains revendeurs de couvre-fenêtres Coulisse.

Sonnette vidéo intelligente Belkin Wemo

Un œil tous temps sur votre maison.

Là où, dans le passé, vous aviez souvent du mal à trouver d’excellents accessoires HomeKit, il semble aujourd’hui qu’il y ait une nouvelle caméra, un nouveau thermostat ou une nouvelle lumière prenant en charge le système domotique d’Apple partout où vous regardez. Par exemple, la nouvelle marque Wemo de Belkin proposera bientôt sa nouvelle sonnette vidéo intelligente aux clients. Soi-disant arrivée plus tôt que la nouvelle offre d’Eve, la sonnette vidéo intelligente Wemo prend également en charge la vidéo sécurisée HomeKit et enregistre des vidéos avec un capteur haute résolution de 4 MP à un angle de vision de 178 degrés. Vous pourrez bientôt vous procurer la sonnette vidéo intelligente Wemo pour 249,99 $.

Schlage Encoder Plus

Clés dans votre portefeuille (application).

Malgré son annonce l’été dernier, nous avons vu beaucoup de sociétés de serrures intelligentes adopter le nouveau protocole d’Apple pour les clés de maison sans fil sécurisées, jusqu’à présent. Schlage a annoncé l’Encode Plus, une serrure intelligente prenant en charge les clés numériques stockées en toute sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter votre clé numérique à l’application Wallet, tout comme vous le pouvez avec les clés numériques de certaines voitures. Vous pouvez également ajouter votre clé à votre Apple Watch, ce qui signifie que votre téléphone peut simplement rester dans votre poche pendant que vous appuyez sur votre poignet pour ouvrir votre porte. Comme Express Transit et les clés de voiture numériques, les clés de maison numériques fonctionneront également pendant un certain temps une fois que vos appareils seront à court d’énergie. Vous pourrez vous procurer l’Encode Plus ce printemps pour 299,99 $.

Bague Movano

Continue d’avancer.

Si vous recherchez un tracker de fitness doté de capteurs et moins encombrant qu’une Apple Watch, le Movano Ring pourrait bien faire l’affaire. L’anneau surveille plusieurs mesures, telles que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et les étapes pour offrir une image complète de votre santé via son application compagnon. L’anneau Movano connectera les changements de ces métriques avec les changements de votre activité, vous montrant les résultats bénéfiques qu’une récente augmentation de l’exercice a eu sur vos habitudes de sommeil, par exemple. Vous pourrez obtenir la bague plus tard cette année dans les options noir, cuivre, argent et or, pour un prix qui n’a pas encore été divulgué.