Les gadgets les plus curieux du MWC

Il reste quelques jours pour lui Congrès mondial du mobile 2018 et comme d’habitude, les marques préparent leur actualité. Les gadgets Ils seront sûrement l’une des grandes attractions et bien que de nombreuses marques n’aient pas voulu le rendre officiel, voici quelques-uns des candidats à présenter au MWC:

Ataribox

L’entreprise japonaise a voulu se souvenir de l’époque des années 80 où les enfants aspiraient à certains de ses produits. L’Ataribox est un « redémarrage » de ce qui était sa console populaire, l’Atari 2600. Avec le système d’exploitation Linux, il sera vendu en deux modèles différents, à la fois en bois et en verre, en rouge et noir.

HomePod

Bien qu’il ait été introduit en juin 2017, Apple a retardé le lancement de ces haut-parleurs intelligents. Siri est une aide pour ce gadget capable d’envoyer des messages, de jouer de la musique et de travailler sur la plate-forme HomeKit d’Apple.

Oculus Go VR

Ce «casque» n’a pas besoin d’ordinateurs ou de smartphones pour son fonctionnement. À l’intérieur, il dispose d’un écran LCD de 2560 x 14440 pixels, de haut-parleurs et d’une commande de mouvement à trois degrés. Intéressant, non?

Google Clips

Il s’agit d’un appareil photo de 12 Mpx doté d’une intelligence artificielle, qui utilisera le «machine learning» et la reconnaissance faciale pour prendre des photos et de courtes vidéos. Il peut être placé n’importe où et au fil du temps, vous savez où vous devez ou ne devez pas immortaliser les choses. La caméra recherche activement les sourires, les mouvements et reconnaît même l’animal de compagnie de son propriétaire. Vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet ou d’un téléphone pour le faire fonctionner.

Magic Leap One

Ce sont des lunettes de réalité augmentée, derrière elles se trouve Google, qui a été l’un des promoteurs du projet et elles semblent sortir de Blade Runner ou de tout autre film de science-fiction. Ces lunettes projettent des images 3D sur les rétines de l’utilisateur afin que l’utilisateur puisse interagir avec des objets virtuels comme s’il s’agissait d’objets sortis du monde réel.

Ordinateurs portables Windows avec Snapdragon

Cette année, nous allons voir beaucoup d’ordinateurs portables équipés du processeur Snapdragon de Qualcomm. Avec ce processeur, les ordinateurs portables seront plus similaires aux smartphones en termes d’efficacité et de taille. Lenovo, HP ou Asus les utiliseront, entre autres.