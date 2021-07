Les gadgets les plus surprenants du CES 2016

Le robot domestique Tipron est plus qu’une pièce robotique, ce gadget est une sorte de majordome automatique (Alex Wong / .).

(CNNExpansion) – Des chaussures, au réveil, un instrument de musique ou un remède contre les nausées peuvent être connectés à Internet, ou du moins c’est ainsi que les dizaines de startups et d’entreprises technologiques qui ont montré leurs innovations les plus récentes aux médias lors du premier CES 2016 exposition.

Grâce à des connexions Wi-Fi ou Bluetooth, les entreprises ont présenté de nouvelles applications de la tendance de l’Internet des objets (IoT) qui, bien qu’elles soient sur le marché depuis quelques années, ne commencent à voir la variété des applications qui sont déjà prêts à aller sur le marché et génèrent même déjà des ventes.

La réalité virtuelle, ainsi que les gadgets axés sur le divertissement et les soins de santé, ont accru leur présence à l’événement et promettent de sortir dans les rayons tout au long de 2016.

Ce sont les gadgets qui promettent d’améliorer la vie quotidienne en 2016.

Internet des objets

Le piano intelligent : Un piano qui apprend à jouer est le produit que la société The One Music Group, fondée en Chine et basée à San Francisco, a présenté ce lundi. Les touches du piano s’illuminent au fur et à mesure de la progression de la partition, qui est téléchargée depuis une application vers l’un de vos gadgets. Le piano permet à l’apprenant d’enregistrer ce qu’il a joué et de le partager sur les réseaux sociaux. Pour le moment, il n’est en vente qu’aux États-Unis et en Chine via le portail smartpiano.com, mais la société cherche à étendre ses ventes à d’autres pays cette année.

Robot majordome : Tipron, c’est plus qu’une pièce robotique, ce gadget est une sorte de majordome automatique. Le robot domestique d’origine japonaise peut se déplacer de manière autonome dans un espace clos et grâce à une caméra projette n’importe quel contenu Internet dans un certain espace de la maison. Le contenu est manipulé à partir d’une application sur le smartphone de l’utilisateur. Il sera commercialisé courant 2016.

Les chaussures du futur : La marque Digitsole a fait des chaussures « Retour vers le futur » une réalité. La firme française a présenté des chaussures de tennis connectées via Bluetooth à une application mobile qui enregistre les pas parcourus et la combustion des calories, sans avoir besoin d’utiliser une montre connectée ou similaire. La ressemblance avec le film est que ces baskets peuvent être ajustées automatiquement au pied en appuyant sur un bouton. Pour son fonctionnement, une recharge sans fil est nécessaire avec une durée d’environ un à trois jours.

La marque propose plus de modèles de chaussures connectées comme les talons qui ajustent la température et peuvent compter les pas et brûler des calories. Ceux-ci sont au prix de 350 $.

Le directeur de la société, Karim Oumnia, a déclaré que les chaussures de tennis peuvent être achetées au prix de 450 $.

Realité virtuel

4D à la maison : Un appareil à placer dans n’importe quel fauteuil promet d’apporter l’expérience du cinéma 4D à la maison. Immersit est un produit composé de quatre “pieds” qui se placent sur l’un de vos meubles et le font se mettre à vibrer ou à bouger selon la séquence d’un film ou d’un jeu. Cela fonctionne via un module central qui reçoit des informations d’un ordinateur avec des films déjà préchargés pour fonctionner avec la séquence de mouvements, bien qu’il ait également la possibilité de travailler sur la base du son d’une scène. L’appareil est le fruit de la startup française du même nom et sera commercialisé en août.

Vision 360 : Allie Cam est une petite caméra pour étendre le champ de vision, car elle vous permet d’enregistrer à 360 degrés. Il dispose d’un viseur jusqu’à 182 degrés des deux côtés, vous permettant d’avoir une prise de vue circulaire. Le gadget se décline en deux modèles, un statique et un mobile, montés sur un casque, pour enregistrer des tournées extrêmes. Le prix de la version de bureau est de 599 $ et celui de la version mobile est de 699 $ ; les deux seront disponibles en 2016.

Santé

Grossesses sans nausées : La bande de soulagement était l’un des gadgets introduits pour améliorer la santé. Ce portable est placé sur le poignet et, par des pulsations, stimule le système nerveux pour soulager les nausées. L’appareil utilise des points d’acupuncture bien connus, s’adresse aux femmes enceintes et aux voyageurs. Il est déjà en vente sur le site reliefband.com et sur Amazon États-Unis.

Le marché des wearables continue de croître. Aux Etats-Unis, il a augmenté de 22% sur l’année écoulée, ce qui a généré des bénéfices de 3,7 milliards de dollars de ventes de montres connectées et 1,3 milliard de ventes de compteurs d’activité physique, selon les informations fournies par le CTA.

Adieu acné et calvitie : Si vous remarquez déjà des cheveux clairsemés ou des imperfections de la peau, cette paire de gadgets peut vous aider. En utilisant la technologie de réflexion de la lumière, iGrow réactive la croissance des follicules pileux, tandis qu’iDerma rajeunit les cellules du visage pour aider à éliminer les rides, l’acné et autres imperfections. Le premier est déjà sur le marché et est au prix de 695$ tandis que le produit contre l’acné sera mis en vente au cours du deuxième trimestre 2016 au prix de 350$.

Sécurité

Cellule dorée super sûre : Le téléphone portable Gatca-Elite promet d’être l’un des téléphones portables les plus sûrs du marché. Il dispose d’un système de cryptage des données pour toutes les applications et informations partagées depuis l’appareil, ainsi que d’une reconnaissance biométrique faciale et d’un système de son propre développement qui fait de l’utilisateur le seul à pouvoir le déverrouiller. Il fonctionne sur un système Android modifié.

Bien que son but soit d’être un gadget sûr à l’intérieur, son extérieur est luxueux, car il est fini en or 18 carats. Il n’a pas encore de prix outlet mais arrivera dans certains magasins en septembre 2016.

La tour portable de Babel : Des problèmes de communication avec des personnes qui ne parlent pas votre langue ? La société ili promet de vous simplifier la vie grâce à un traducteur portable. Le gadget, sous forme d’usb, qui dispose d’un appareil à travers lequel vous pouvez parler, permet à l’utilisateur dans une première version de traduire des phrases de l’anglais vers le japonais ou le chinois et vice versa. Dans une seconde version, le dispositif intégrera les langues française, thaï et coréenne ; dans un troisième, des phrases en espagnol, italien et arabe peuvent être traduites.

Le traducteur portable ne nécessite pas Internet ; contient une bibliothèque de lexique de voyage, il promet donc de surpasser toutes les formes de traducteurs disponibles sur le marché. La société ili Business Network recherche un réseau de partenaires pour vendre son gadget, que ce soit par l’intermédiaire d’agences de voyages, d’hôtels, de collectivités locales ou de grands magasins.

La valise « sûre » : Lorsqu’ils voyagent par voie aérienne ou terrestre, l’une des préoccupations des voyageurs est de s’assurer que leurs effets personnels arrivent en toute sécurité à destination. Et quel moyen plus sûr que les bagages qui nécessitent l’ouverture de votre empreinte digitale. C’est ce que fait la serrure de bagage à empreinte digitale eGeeTouch Smart NFC de Digipas USA, qui a introduit une gamme de serrures pour bagages et valises qui promettent d’offrir aux voyageurs une plus grande sécurité.

Cet appareil remplace les méthodes traditionnelles de cadenas pour vos bagages (à clé ou à combinaison) par une simple pression de l’empreinte de votre index. Si vous préférez, le système d’empreintes digitales peut être remplacé par une combinaison que vous pouvez activer via une application sur votre smartphone.

Le système de sécurité des bagages vous avertira du mouvement de vos bagages à tout moment, afin que vous puissiez savoir si vos effets personnels sont transférés vers un endroit que vous ne voulez pas ou que vous ne connaissez pas. La serrure à empreinte digitale commencera à être expédiée en avril de cette année, avec un coût estimé à 79 $.

Le cabinet vapeur rajeunissant : La fontaine de jouvence éternelle pour les costumes, les chemises et les pantalons habillés, c’est ce que propose la deuxième génération de LG Styler. Il s’agit d’un placard à vapeur qui ressemble à un réfrigérateur, dans lequel vous pouvez mettre vos vêtements (jusqu’à quatre articles en même temps) pour les « stériliser » et éliminer les plis. Le temps minimum pour mettre les vêtements est de 20 minutes et le maximum de 59 minutes.

Le LG Styler n’utilise pas de détergent et peut vous alerter lorsqu’il nécessite un entretien et une réparation. Il contient un système de chauffage interne qui, selon LG, empêche vos vêtements de rétrécir après avoir été lavés. Il sera mis en vente dans un premier temps aux États-Unis en mars de cette année, bien qu’il soit déjà prévu de l’emmener dans d’autres parties du continent américain. LG estime qu’il se vendra environ 250 $.