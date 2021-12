Les gadgets préférés d’Android Authority en 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Travailler pour Android Authority est à la fois une bénédiction et une (un peu) malédiction – s’il vous plaît, ne dites pas au patron que nous avons dit cela. Vous pouvez essayer de nombreuses nouvelles technologies et gadgets sympas tout au long de l’année, mais vous avez rarement le temps de profiter des dernières et des meilleures avant que la prochaine chose ne se produise. Cependant, de temps en temps, il existe un produit remarquable qui fait vraiment sensation. Il devient rapidement notre article préféré, que ce soit en améliorant notre quotidien ou en y apportant un nouveau facteur cool et fun.

Nous avons demandé à certains membres de notre équipe de partager les gadgets qu’ils ont le plus aimé utiliser en 2021. Nous ne voulions pas nous limiter aux seuls éléments adjacents à Android, ni nous limiter aux produits lancés au cours de l’année. Des règles lâches signifient des réponses plus lâches, vous trouverez donc ci-dessous un assortiment de gadgets. Mon préféré est – oh je ne vais pas le gâcher, vous le verrez quand vous y serez. Cela a à voir avec la lessive ¯_(ツ)_/¯.

L’aspect le plus curieux de cet article est peut-être que le seul téléphone qui l’a fait est celui auquel vous ne vous attendriez pas. Peut-être que nous sommes devenus trop blasés par la technologie mobile, peut-être que nous vieillissons et que nous avons plus besoin de nos bureaux ergonomiques et de nos pistolets de massage que nos Pixel 6 et Galaxy S21. Qui sait? Sans plus tarder, voici la technologie préférée d’Android Authority en 2021.

Bodgan Petrovan : clés principales Logitech MX

Bogdan Petrovan / Autorité Android

J’ai longtemps adoré la souris MX Master 2S de Logitech (58 $), alors quand j’ai décidé d’abandonner mon ancien clavier Microsoft, la décision d’obtenir les clés principales MX était facile. Ou était-ce? Je ne vais pas mentir, 100 $, c’est beaucoup à payer pour un clavier, mais dans ce cas, je pense que vous en avez pour votre argent.

Les touches principales MX sont excellentes pour la frappe – c’est en fait la première fois que je peux taper presque 100 % du temps. C’est bien fait, (surtout) ergonomique, et c’est un plaisir à utiliser. Il a même survécu à une rencontre avec du café noir vagabond. Et c’était bien, parce que je ne suis pas sûr que j’aurais pu revenir à un autre clavier.

C. Scott Brown : Theragun Elite

C. Scott Brown / Autorité Android

J’ai acheté mon partenaire le Theragun Elite pour son anniversaire. Elle s’est blessée à la hanche lors d’une de nos nombreuses randonnées et a dû suivre une thérapie physique. Lors de ses rendez-vous hebdomadaires, ils utilisaient un Theragun sur elle et elle a dit que c’était vraiment utile. Maintenant que nous l’avons dans la maison, nous l’utilisons les uns sur les autres tout le temps. Cela aide beaucoup avec le « cou technique », qui afflige bien évidemment un gars comme moi. C’est certainement un investissement qui en vaut la peine.

Eric Zeman : Apple iPad Pro 12,9 pouces

Eric Zeman / Autorité Android

Au cours d’une année où le travail à domicile est devenu étrange, l’iPad Pro a pu me permettre de rester productif dans un plus grand nombre d’espaces lorsque j’avais besoin de faire preuve de créativité.

2021 Apple iPad Pro 12,9 pouces (Wi‑Fi, 128 Go)

Hadlee Simons : Vivo X60 Pro Plus

Hadlee Simons / Autorité Android

J’allais initialement dire la PlayStation 5, mais j’y joue à peine et même alors, je finis par jouer à des jeux PlayStation 4 qui m’ont manqué (ayant acheté une Xbox One à la place la dernière fois).

Mais aussi étrange que cela puisse paraître, je dois admettre que j’ai vraiment aimé le Vivo X60 Pro Plus en 2021 après l’avoir examiné. Le Vivo X70 Pro Plus ajoute tellement d’extras premium, comme la résistance à l’eau et la charge sans fil, mais la combinaison d’une taille plus compacte et d’un dos en cuir a vraiment fait du X60 Pro Plus un téléphone que j’aimais utiliser malgré ses défauts. De plus, cela ne fait pas de mal qu’il partage principalement les mêmes spécifications d’appareil photo que la nouvelle version. Je ne recommanderais pas à la plupart des gens d’acheter le X60 Pro Plus maintenant, étant donné le nombre de fonctionnalités supplémentaires vues sur le nouveau téléphone et les étiquettes de prix similaires, mais c’était vraiment agréable à utiliser.

Kaitlyn Cimino : Roborock S7+

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Avec une aversion inexplicable pour passer l’aspirateur, je ne peux pas exprimer à quel point il est agréable d’avoir un aspirateur robot efficace à déléguer à la place. Le Roborock S7+ aspire, nettoie et vide même automatiquement ses propres ordures. Il répond aux commandes de l’assistant vocal, mais il fonctionne également selon un calendrier prédéfini, donc je n’ai même pas à y penser. Au lieu de cela, je me réveille simplement sur un sol sans miettes.

Kris Carlon : Lumière de réveil Philips SmartSleep

Kris Carlon / Autorité Android

Je ne savais pas que les horloges de lampe de chevet pouvaient être aussi complexes et riches en fonctionnalités. Des exercices de respiration méditatifs à l’éclairage du coucher et du lever du soleil, aux sons de la nature et à la surveillance de l’environnement, cette lampe Philips SmartSleep fait tout. Mon réveil était mon ennemi juré, maintenant c’est plus comme mon coach de sommeil. Le modèle que j’ai examiné n’est plus disponible, mais un modèle similaire et moins cher peut toujours être trouvé sur Amazon.

Nick Fernandez : iPad Mini (2021)

Nick Fernandez / Autorité Android

J’adore les petites tablettes. La portabilité et la facilité d’utilisation sont parfaites pour une navigation et une lecture légères sur le Web, ou pour prendre des notes en déplacement. Le nouvel iPad Mini vérifie presque toutes les cases pour moi, à l’exception peut-être d’un écran à taux de rafraîchissement légèrement plus élevé.

Paula Beaton : Sony PlayStation 5

Sarah Chaney / Autorité Android

Rita El Khoury : Bureau assis-debout Ikea Idasen

Rita El Khoury / Autorité Android

2021 a été une année charnière dans ma vie personnelle et professionnelle. Nouveau pays, nouvelle maison, nouveau travail, nouveau tout. Le passage de l’écriture à temps partiel à l’écriture à temps plein m’a également obligé à envisager une meilleure configuration de bureau à domicile. Mon dos et ma posture ne sont plus ce qu’ils étaient il y a dix ans, et je ne voulais pas passer toute ma journée assis, alors j’ai commencé à regarder des bureaux assis-debout. Finalement, la gamme Ikea Idasen a gagné en fonction du prix, de la disponibilité, de la taille et de la douceur. Je ne regrette pas du tout cette décision.

Le bureau Ikea Idasen me garde le dos sain d’esprit et m’empêche de trop me pencher.

Le bureau est devenu une partie intégrante de ma routine de travail. Je n’ai pas à y penser : je commence ma journée debout pendant quelques heures, puis je m’assois un peu, puis je fais un autre combat debout l’après-midi. Cela garde mon dos sain d’esprit et m’empêche de trop me pencher. L’ajout d’un tapis de bureau debout (79 $) est indispensable si vous souhaitez emprunter cette voie.

Robert Triggs : Déshumidificateur Meaco ABC 12L

Robert Triggs / Autorité Android

Oubliez les sèche-linge bruyants, chers et forcément inutiles, achetez un déshumidificateur pour sécher vos vêtements la nuit en hiver. Cela fonctionne vraiment, cette chose a même un réglage de blanchisserie dédié. Il est (principalement) silencieux et ne coûte que quelques centimes par heure. De plus, vous bénéficiez de l’avantage supplémentaire d’un déshumidificateur pour garder vos pièces sèches et confortables, le tout pour seulement 170 £. Peut-être que cela en dit long sur l’état de mon 2021, mais cela a été ma révélation technologique de l’année.

Roger Fingas : Oculus Quête 2

Roger Fingas / Autorité Android

Dès le moment où j’ai commencé à jouer à des jeux, l’immersion totale était l’objectif, faisant de la réalité virtuelle un point final évident. Le Quest 2 n’est peut-être pas le meilleur casque VR absolu – surtout compte tenu de ses liens Meta/Facebook – mais il est abordable, entièrement sans fil, possède d’excellents contrôleurs et vous pouvez l’utiliser seul ou avec un PC. Je passe la plupart de mon temps à jouer à Pavlov, mais c’est aussi amusant de regarder des films ou YouTube sur des écrans simulés qui sont plus grands que ce que je pourrais jamais tenir dans ma vraie maison.

Tristan Rayner : Sony PlayStation 5

C. Scott Brown / Autorité Android

Ouais, ouais, j’ai une PlayStation 5 et pas toi, désolé. En fait, j’ai payé 10 $ à un gars très en ligne pour m’aider à en obtenir un. Quoi qu’il en soit, c’est gros et monstrueux, mais bon sang, ça rend le jeu rapide – je peux revenir dans un jeu en 30 secondes environ, ce qui est génial. De plus, les contrôleurs sont assez impressionnants, même si j’aurais aimé que la durée de vie de la batterie soit un peu plus élevée… Quoi qu’il en soit, de bons moments !

Et toi? Avez-vous acheté un déshumidificateur cool ou tout autre gadget sympa qui vous a rendu la vie un peu meilleure en 2021 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

