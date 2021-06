Les gagnants d’Amazon Prime Day incluent les vendeurs de PME, la mode – WWD

Amazon aimerait que le public sache que l’édition de cette année de Prime Day, qui s’est tenue lundi et mardi, a été très, très bonne pour les vendeurs tiers du marché, qui ont déplacé plus de 70 millions de produits pendant Prime Day et réalisé près de 2 milliards de dollars de ventes. en amont de l’événement.

Mais analysez l’annonce et un autre gagnant surprise du Prime Day fait surface : la catégorie mode.

Les données pré-Prime Day d’Adobe Analytics ont noté que la mode n’occupe généralement pas une place importante lors de l’événement de magasinage, créant des attentes que l’histoire se répéterait. Au lieu de cela, la catégorie des vêtements a décroché une place inattendue dans la liste des best-sellers de cette année, aux côtés de la beauté et des soins pour bébés. Ils rejoignent les catégories populaires Prime Day telles que les appareils Amazon et autres appareils électroniques, articles ménagers et produits de nutrition, qui ont tendance à être les piliers de la liste.

Selon les données de BMO Marchés des capitaux, la performance de la mode Prime Day semble se résumer à de nombreuses promotions pour les vêtements et les accessoires. Par exemple, Calvin Klein a offert l’une des remises promotionnelles les plus élevées sur le terrain de la mode de marque. Mais c’était loin d’être le seul.

“Adidas était jusqu’à 45% de réduction sur le haut de gamme avec UA seulement jusqu’à 30% de réduction”, écrit-il. « Adidas a proposé environ deux fois plus d’options de références que UA grâce à nos contrôles. New Balance était offert jusqu’à 30% de réduction et COLM [Columbia Sportswear Company] a été offert jusqu’à 40 pour cent de réduction. Les accessoires de Timberland ont été offerts jusqu’à 20 % de réduction, le même niveau promotionnel que Dickies. »

De toute évidence, les vêtements de sport occupent une place importante, mais plus précisément, la firme a éclaté ses résultats par les ventes Prime Day. Il a désigné Under Armour comme le vainqueur.

« UA a capturé la plus grande part des meilleurs vêtements, chaussures et bijoux d’Amazon, avec environ 15 % des références les plus vendues», a ajouté BMO. « Carter’s et Levi’s comptaient tous les deux 11 % des meilleurs vendeurs, suivis d’Amazon Essentials à environ 7 %. Il est intéressant de noter qu’Adidas n’avait qu’environ 4%, bien qu’il offre deux fois plus de références que UA. CK [Calvin Klein] avait environ 3 pour cent des meilleurs vendeurs.

L’annonce d’Amazon a peut-être fait allusion à une autre raison de la croissance de l’activité Prime Day de la mode : “Des dizaines de millions de clients ont visionné des démonstrations de produits Prime Day et des essais d’essai, entendus directement des créateurs et plus encore lors des livestreams Amazon Live tout au long de Prime Day”, a expliqué la société .

Les diffusions en direct sont particulièrement efficaces pour les produits de nature visuelle et bénéficiant de démos, tels que la beauté et la mode. Amazon développe les achats en direct sur la plate-forme depuis 2019, mais la modalité d’achat en général s’est enflammée au cours de la pandémie et continue de prendre de l’ampleur. On s’attend à ce que le commerce électronique américain représente 6 milliards de dollars cette année et jusqu’à 25 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.

Outre les chiffres précis et le développement technologique, il existe également des facteurs mous, ou humains. Un rapport de l’American Psychological Association a révélé que 42% des adultes interrogés ont déclaré avoir pris plus de poids que prévu au cours de la pandémie, avec une moyenne de 29 livres gagnées.

En d’autres termes, il y a beaucoup de gens qui sortent des confinements avec des garde-robes qui ne leur vont plus. Cela suggère que Prime Day et les promotions de vêtements connexes sont peut-être arrivées à un moment idéal. Selon RetailMeNot, les vêtements, les chaussures et les vêtements sont en tête de sa liste d’achats Prime Day prévus, à 44%.

Alors que la mode peut être une plus grande tranche de Prime Day, l’image globale dans laquelle elle s’intègre semble quelque peu floue.

Amazon a révélé que les abonnés Prime ont acheté plus de 250 millions de produits dans le monde. Plus de 70 millions de ces produits provenaient de petites et moyennes entreprises, leur offrant les deux meilleurs jours de leur histoire, a noté Amazon, avec une croissance qui a même dépassé les efforts de vente au détail de l’entreprise. Il a également ajouté que les consommateurs ont acheté et économisé plus que n’importe quel Prime Day précédent.

Une promotion « Spend $10, Get $10 » pour les petites entreprises au cours des deux semaines précédant l’événement a généré 1,9 milliard de dollars pour ces vendeurs, ce qui représente une croissance de plus de 100 % par rapport à la promotion Prime Day 2020 en octobre.

Comparer deux périodes promotionnelles peut être efficace, mais cela ne correspond pas à la spécificité du précédent rapport Prime Day d’Amazon. Pour l’événement 2020 en octobre, la société n’a pas mâché ses mots en annonçant que les ventes de tiers avaient dépassé 3,5 milliards de dollars au cours des deux seuls jours.

Et bien qu’il ne révèle généralement pas les chiffres de vente Prime Day pour son propre commerce de détail, il utilise souvent des mots tels que « battre des records » et « le plus grand jour de tous les temps ». Pas de tel langage dans le récapitulatif actuel.

L’absence est frappante, d’autant plus que les signes semblaient prometteurs dès le début. Les données d’Adobe ont alimenté l’anticipation que lundi entraînerait le plus de ventes en ligne sur une seule journée en 2021 jusqu’à présent, le géant de la vente en ligne devant dépasser 5,6 milliards de dollars, pour une croissance de 8,7% en glissement annuel.

Une partie de la complication dans le calcul et le suivi de la croissance de Prime Day est le décalage de programmation, avec Prime Day reporté de la période d’été typique à octobre de l’année dernière.

La proximité des vacances a profité à l’événement, a expliqué Refinitiv.

“Les ventes Prime Day de cette année affecteront les revenus du deuxième trimestre 2021, qui sont estimés inférieurs aux ventes Prime Day de l’année dernière, qui ont eu lieu en octobre, c’est-à-dire au quatrième trimestre 2020”, a écrit la société de données sur les marchés financiers et d’infrastructures dans son rapport Prime Day. « Les ventes globales d’Amazon ont été plus fortes au quatrième trimestre 2020 en raison des achats liés aux vacances. Néanmoins, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 de cette année est en passe d’être nettement supérieur aux niveaux de pointe d’avant la pandémie de 2019. »

En d’autres termes, les résultats de Prime Day 2020, estimés par Refinitiv à 125,5 milliards de dollars de revenus, sont une valeur aberrante. Avec la firme fixant l’édition 2021 à 115 milliards de dollars, cela ressemblerait à une baisse.

Une comparaison plus solide consiste à revenir une autre année en arrière et à comparer 2021 à 2019, lorsqu’Amazon a récupéré près de 70 milliards de dollars de revenus estimés de Prime Day. Les calculs montrent qu’Amazon a fait un bond de plus de 45 milliards de dollars en deux ans.

Bien sûr, expliquer cela est plus compliqué que de publier des extraits sonores comme «le plus grand événement commercial de l’histoire d’Amazon», qui a peut-être privé la société de commerce électronique d’un moyen court et percutant d’expliquer à quel point Prime Day est devenu gargantuesque.