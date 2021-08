Les gagnants de la saison 3 de “Love Island USA” dévoilés

La troisième saison de Love Island USA s’est terminée dimanche soir. Avant la finale, il restait quatre couples – Will et Kyra, Korey et Olivia, Jeremy et Bailey, et Charlie et Alana. Bien sûr, un seul de ces couples pourrait être nommé gagnant. Alors, quel couple a remporté la saison 3 de Love Island ?

La finale de dimanche soir a vu Olivia Kaiser et Korey Gandy repartir avec le prix de 100 000 $. La deuxième place a vu Kyra Lizama et Will Moncada occuper la place, suivis de Bailey Marshall et Jeremy Hershberg en troisième et Alana Paolucci et Charlie Lynch en quatrième.

Félicitations à nos gagnantes de la saison 3 de #LoveIsland, Olivia et Korey ! pic.twitter.com/6bfQ0K23b3 – LoveIslandCTV (@LoveIslandCTV) 16 août 2021

La troisième saison de Love Island a débuté le 7 juillet. La série de téléréalité est basée sur la série Love Island qui a été créée au Royaume-Uni en 2015 (la version britannique de Love Island est une reprise de la série de célébrités du même nom). La saison 7 de la version britannique est actuellement diffusée et se terminera fin août. L’édition American Love Island est animée par Arielle Vandenberg depuis la première saison.

Contrairement à la saison 2, qui s’est déroulée à Las Vegas, la production de CBS s’est rendue à Hawaï pour la saison 3. Avant la première, Vandenberg a parlé avec PopCulture.com du tournage de la dernière saison de la série de rencontres. Non seulement elle a partagé ce que les fans pouvaient attendre de la saison, mais elle a également fait l’éloge de la superbe région de la saison. « C’est tellement beau ici. Je me réveille vraiment si heureux de savoir que l’océan est juste là. Il y a quelque chose de si spécial et de si magique », a-t-elle déclaré à propos du tournage à Hawaï. “C’est tellement guérissant […] Tout d’un coup, je me sens si bien. C’est beau. C’est parfait. Je passe le meilleur moment de ma vie.

En plus de s’ouvrir sur ce qu’était la vie de filmer dans un endroit tropical, Vandenberg a également parlé du casting de la saison. Alors qu’elle a dit qu’elle ne les avait pas rencontrés à ce moment-là, elle a promis que les fans seraient prêts pour une course passionnante pour la saison. Et en regardant ses commentaires maintenant, elle avait tout à fait raison. “Pensez-y. Chaque saison, ils regardent. Ils vont faire de leur mieux, quoi que ce soit pour eux », a-t-elle déclaré. «Ils vont apporter leurs personnalités, ils vont apporter le drame et ce qui est si amusant, c’est vraiment eux. Ils ne jouent pas des personnages. Ils sont tellement eux-mêmes, et c’est tellement amusant de voir une version non filtrée de quelqu’un qui vit 24 heures sur 24 – c’est tellement amusant. Je sais qu’il y aura tout autant de drame, sinon plus, et le côté sexy continue. »