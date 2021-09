Les gagnants des Emmy 2021 [Updated Live] 10z viral

La plus grande soirée de la télévision est ici. Les Emmy Awards 2021 ont été annoncés dimanche soir, offrant à certains des meilleurs et des plus populaires (des descriptions qui ne correspondent pas toujours) une chance de gloire. Et parce que la télévision représente un paysage si vaste et varié de nos jours, cela signifie le genre de confrontations que vous ne pouvez tout simplement pas inventer. Comment, exactement, choisir entre « The Mandalorian » et « The Crown » ? « Les garçons » et « L’histoire de la servante » ? « Ted Lasso » et « Hacks » ? « WandaVision » et « The Queen’s Gambit » ? Heureusement, ce n’est pas notre travail de choisir les gagnants. Nous pouvons simplement nous asseoir et regarder les résultats arriver, nous plaindre et célébrer comme bon nous semble.

Cette liste des gagnants sera mise à jour en temps réel tout au long de la nuit, au fur et à mesure de l’annonce de chaque catégorie. Alors si vous ne pouvez pas regarder en direct : continuez de vous rafraîchir !