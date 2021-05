Les gagnants des enchères solaires s’inquiètent de la “ paperasse ” en hausse alors que les prix des intrants augmentent

“Ce retard est également étroitement lié au risque d’une incertitude réglementaire croissante, ce qui pousse certains de nos membres à retirer leurs investissements de l’état de l’Uttar Pradesh”, a ajouté la lettre de NSEFI, examinée par FE.

Plus d’un an après la vente aux enchères de l’énergie solaire de 184 mégawatts (MW) détenue par l’État, l’Uttar Pradesh refuse toujours aux gagnants de commencer la construction des parcs. Cela a suscité des inquiétudes parmi les entreprises, qui craignent que leurs calculs ne tournent mal alors que les prix des intrants ont bondi l’année dernière.

Le coût de l’équipement solaire a augmenté avec la hausse des prix des produits de base dans le monde et le tarif de 3,17 Rs par unité cité lors de la vente aux enchères de février 2020 pourrait ne plus être viable pour l’industrie, selon les dirigeants de l’industrie. De nouveaux retards pourraient même conduire les entreprises, souvent soutenues par des investisseurs étrangers, à repenser leurs propositions d’investissement dans l’État, préviennent-ils.

Selon le document d’appel d’offres, les lettres d’intention (LoI) du gouvernement de l’État devaient être publiées dans les trois mois suivant la fin des enchères.

Les gagnants de l’enchère inversée pour ladite capacité étaient Vijay Printing Press, NV Vogt Singapore, un consortium d’Al Jomaih, basé en Arabie saoudite, et l’indien Jakson Power, SolarArise, soutenu conjointement par des fonds gérés par Kotak Mahindra, la Banque européenne d’investissement et le Royaume-Uni. basé sur ThomasLloyd Group.

«Avec l’émission tardive de la lettre d’intention et le manque (de) facilité de faire des affaires dans l’Uttar Pradesh, les acteurs privés qui avaient auparavant de grands projets d’investissement dans l’État s’abstiennent de soumissionner (pour) des projets, compte tenu des défis auxquels sont confrontés les les autorisations légales (et elles) prévoient déjà de déménager dans d’autres États », a déclaré lundi la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde (NSEFI) dans une lettre écrite au ministre en chef Yogi Adityanath.

Sur les 39 084 MW de capacité solaire installée dans le pays, l’Uttar Pradesh abrite 1 668 MW. Les experts de l’industrie ont également attribué les obstacles administratifs et réglementaires au fait que les tarifs solaires étaient plus élevés dans l’État que dans d’autres régions du pays.

Les représentants du gouvernement UP n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées à 450 GW d’ici 2030. Cependant, si l’objectif doit être atteint, le nombre d’annulations d’appels d’offres doit être réduit. Sur les 143 GW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires, depuis FY17, environ 78 GW ont été annulés. La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 GW et environ 34 GW sont en cours de mise en œuvre à différentes étapes, tandis que 30 GW sont en cours d’appel d’offres.

