Les gagnants des Spies, Lies and Allies sont…

AVERTISSEMENT : SPOILS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la téléréalité à des homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite de Double Agents, dans lequel tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Normalement, nous établissons des classements de puissance chaque semaine… Mais C’EST LA DERNIÈRE PARTIE DE LA FINALE !!!! WOOOOOOOO!

Passons donc en revue la fin de ce qui était une finale exténuante et parcourons chaque joueur restant après la première partie de la semaine dernière, en commençant par les gagnants !

CT



Cinq fois champion. Un vainqueur dans trois de ses quatre derniers. L’un des GOAT l’a encore fait.

La dernière fois que nous avons quitté la finale, lui, Devin, Tori et Emy ont formé une équipe. Ils ont eu quelques difficultés cette fois à essayer de gravir une montagne (CT a gardé son sang-froid avec Devin) puis à transporter une grosse torpille en bas de la colline avant de rencontrer l’autre équipe qui était loin devant eux.

Et c’est CT qui a réussi une version de ces puzzles d’allumettes en trois secondes environ. Son équipe a terminé première, l’autre équipe a dû éliminer deux joueurs, et Kaycee a ensuite choisi CT comme partenaire pour la dernière étape de la finale, une course vers le haut d’une montagne pour mémoriser une séquence de 20 numéros avant de redescendre et d’utiliser ce code pour ouvrir un coffre-fort.

En plus de cela, lui et Kaycee ont eu l’opportunité de décider combien d’argent les paires de deuxième et troisième places recevraient, et ils ont généreusement donné 100 000 $ à chaque équipe.

Quelle seconde moitié de carrière il a eu ! Est-ce qu’il continue et fait une course au record de victoires de tous les temps de Johnny Banana? J’aimerais bien le voir.

Kaycee



Son CV est soudain en lice pour la liste de tous les temps : trois saisons, trois finales et la victoire ici.

Kaycee connaissait le bon choix après avoir éliminé Nany – plus sur ce moment déchirant dans une minute – lorsqu’elle avait le choix de n’importe quel concurrent masculin avec qui s’associer était CT. Et dès qu’elle a fait ce choix, j’ai su qu’ils gagneraient.

C’était comme si elle avait traversé cette saison en toute hâte, surtout avec tout le monde sachant à quel point elle était une menace. Et si elle revient à nouveau, elle sera la joueuse n ° 1 à battre dès le départ. Aussi: Quel retour après qu’une horrible blessure ait mis fin à sa dernière finale.

Tori



Trois finales, aucune victoire pour l’un des joueurs les plus forts du marché… mais une deuxième place avec Kyle était vraiment impressionnante. Je parie qu’elle est de retour la saison prochaine et qu’elle finira avec un championnat dans un avenir pas si lointain.

Kyle



Je l’avoue : quand j’ai vu que les membres de l’équipe perdante devaient s’affronter lors d’une dernière élimination, j’ai pensé que Nelson gagnerait.

Non. Kyle ne cesse de gratter et de griffer – littéralement, dans le cas de cette élimination – et de faire des mouvements bizarres politiquement et de s’enfoncer dans les saisons (c’est sa troisième finale). Maintenant qu’il est papa, reviendra-t-il ? Et s’il le fait, va-t-il tout mettre en place un an ?

Emy



Rookie de l’année ? Que diriez-vous d’un nominé pour la meilleure saison recrue de tous les temps ?

Sérieusement. Elle a remporté les éliminations. Elle était politiquement avisée et intelligente pour s’aligner sur l’oncle CT. Elle a traversé la finale apparemment avec facilité.

Donc, une troisième place et 50 000 $ est une grosse affaire ici. Toutes nos félicitations!!

Devin



Depuis Rivals III, nous ne l’avons pas vu se qualifier pour une finale.

Mais regardez sa croissance – il a appris à déjouer tout le monde et à naviguer à travers les mines terrestres sociales et politiques dans les maisons Challenge. Un jeu plus complexe joue à son avantage.

Mais on a vu quelques galères physiquement avec cette finale. Il ne pouvait pas suivre CT, Tori et Emy, puis lorsqu’ils étaient jumelés avec Emy, ils n’étaient pas aussi rapides à gravir la montagne.

Une saison fantastique, mais lorsque vous affrontez CT et Kaycee, gagner est BEAUCOUP plus difficile.

Nany (éliminé)



L’une des éliminations les plus difficiles à regarder : Nany et Kaycee sortent ensemble, mais TJ Lavin leur a dit qu’ils devaient s’affronter, le vainqueur passant en finale.

Alors Kaycee en a gagné un, les producteurs ont donné l’impression qu’elle avait laissé Nany en gagner un, puis Kaycee l’a battue.

Mais Kaycee a gagné tout un tas d’argent ! Il y a du réconfort là-bas, j’espère, et pour Nany – qui a participé à des finales consécutives – peut-être qu’elle pourra y retourner.

Nelson (éliminé)



Une autre élimination difficile à surveiller. Tant mieux pour lui ou pour sa deuxième finale de son histoire, mais j’espère qu’il travaillera sur son jeu politique à l’avenir pour équilibrer l’athlétisme prodigieux qu’il apporte chaque année.