Les gagnants des Steam Awards 2021 annoncés

Valve a annoncé les gagnants de ses Steam Awards annuels votés par la communauté. Le prix du jeu de l’année a été décerné à Resident Evil Village, tandis que d’autres prix de catégorie individuelle ont été décernés à des jeux comme Deathloop, Forza Horizon 5 et Cyberpunk 2077.

Il convient de noter que dans les Steam Awards, un jeu ne doit pas nécessairement avoir été publié au cours de l’année civile 2021. Bien que le vote ait tendance à favoriser les jeux plus récents, les jeux plus anciens sont également éligibles pour des récompenses, ce qui se reflète ensuite dans certains des résultats. Le prix Labour of Love, par exemple, récompense un soutien continu. Cette année, le gagnant de cette catégorie était Terraria, sorti pour la première fois en 2011.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Jeu de l’année 2021 de GameSpot | Boucle de la mort

Les jeux plus récents constituent cependant la majeure partie des gagnants, notamment le prix It Takes Two pour le meilleur avec des amis, Forza Horizon 5 pour le style visuel exceptionnel et Deathloop pour le gameplay le plus innovant. Vous pouvez consulter la liste complète des gagnants ci-dessous.

Deathloop a remporté le prix du jeu de l’année aux récompenses de fin d’année de GameSpot. Consultez notre couverture complète des meilleurs jeux de 2021 pour en savoir plus.

Gagnants des Steam Awards 2021

Jeu de l’année : Resident Evil Village Jeu VR de l’année : Cooking Simulator VRLabor of Love : TerrariaBetter with Friends : It Takes TwoStyle visuel exceptionnel : Forza Horizon 5Gameplay le plus innovant : DeathloopMeilleur jeu auquel vous succombez : Nioh 2 – The Complete EditionMeilleure bande originale : Marvel’s Guardians of the GalaxyJeu exceptionnel riche en histoires : Cyberpunk 2077 Asseyez-vous et détendez-vous : Farming Simulator 22