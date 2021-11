Les gagnants et les perdants de la date limite des échanges de la NFL 2021

Le service de repérage des Rams de Los Angeles

LA n’a pas de choix en 2022 avant la fin du troisième tour. Il n’y aura plus de choix au premier tour avant 2024, du moins jusqu’à ce que Les Snead accorde cela à Odell Beckham ou quelque chose dans cette veine. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour une équipe qui a trouvé des partants bien qu’elle n’ait pas fait de sélection au jour 1 depuis 2016 – Cooper Kupp, John Johnson, Taylor Rapp, David Edwards, Jordan Fuller et Cam Akers étaient tous des choix de deuxième ronde ou plus tard – mais c’est va certainement rendre les choses difficiles.

Allen Robinson

Pour la 11e année consécutive, Robinson continuera de travailler dur avec un quart-arrière en difficulté. Cette fois, c’est Justin Fields, qui a peut-être franchi un cap au cours de la semaine 8, mais n’a toujours ciblé que son meilleur écarteur – le genre de joueur qui peut transformer une mauvaise passe en un touché n’importe quel jeu – quatre fois. Au lieu de livrer un échange à un concurrent, Robinson restera un ours pendant au moins neuf matchs supplémentaires. Ses deux apparitions en séries éliminatoires en carrière sont le Double Doink et un jeu où l’univers du football récompense avec facétie Mitchell Trubisky Nickelodeon Valuable Player.

S’il te plaît, s’il te plaît, trouve un meilleur foyer pour la prochaine intersaison, Allen.

Le prochain directeur général des Giants de New York

Les Giants ne vont nulle part cette saison, surtout après la défaite de lundi soir contre les Chiefs les a fait chuter à 2-6. Le directeur général Dave Gettleman sera probablement licencié d’ici le premier jeu Wild Card de l’année. Il n’a aucun intérêt à faciliter les choses pour son successeur.

Gettleman aurait pu décharger plusieurs joueurs vétérans avec peu d’avenir dans le nord du New Jersey pour des choix de repêchage cet automne, notamment Evan Engram, Reggie Ragland, Danny Shelton et Darius Slayton. Au lieu de cela, il a tenu bon. Une équipe embourbée dans une reconstruction qui a duré cinq saisons n’obtiendra aucune aide supplémentaire pour la sixième.

Crédit où il est dû ; Gettleman est allé contre le type et a échangé au printemps dernier pour marquer un meneur de jeu polyvalent (Kadarius Toney) et le choix de première ronde des Bears de Chicago en 2022. Au milieu d’une autre saison perdante, cela pourrait ne pas être suffisant pour mettre fin à l’ère Daniel Jones. le sol.

Seattle Seahawks

Chaque équipe de la NFC West a ajouté quelqu’un via un échange en saison… à l’exception de Seattle. Les Cardinals ont eu un impact serré, les Rams ont ajouté un futur Temple de la renommée et les 49ers ont renforcé leur ruée vers les passes. Les Seahawks, 1-2 depuis que Geno Smith est intervenu au poste de quarterback mais 2-3 même avec Russell Wilson derrière le centre, n’ont rien fait.

Il y avait des options pour renforcer une rotation de récepteur large haut de gamme, mais Seattle a décidé de ne pas ajouter DeVante Parker ou Darius Slayton. Il y avait une aide de demi de coin à Denver et à Miami qui aurait pu permettre une mise à niveau coûteuse de la défense contre la passe classée 24e de la ligue. Ces gars-là n’ont pas eu la chance de se déplacer vers l’ouest non plus.

Et donc, l’habitant du sous-sol de la NFC West n’a fait aucun mouvement. Même pas pour déplacer un gars qui a été un bon scratch la majeure partie de la saison :

Seahawks DL LJ Collier ne devrait pas être déplacé avant la date limite, selon les sources. Seattle n’achète pas l’ancien choix de première ronde, voit toujours la valeur du joueur malgré une séquence d’inactivité le jour du match – Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 2 novembre 2021

Cool cool.

Marlon Mack

Mack voulait s’échapper d’Indianapolis pour avoir une chance de prouver qu’il est toujours un arrière de calibre de départ malgré l’Achille déchiré de la saison dernière. Au lieu de cela, personne n’a fait d’offre qui a influencé les Colts – cela n’a pas aidé que la plus grande ouverture de RB de la ligue ait été avec son rival de division Tennessee – et Mack devra se battre pour le temps de jeu derrière Jonathan Taylor et Nyheim Hines pour le reste de la saison .