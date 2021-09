Les gagnants et les perdants des Emmy Awards 2021

Alors que la cérémonie de l’année dernière a souligné la nature bizarre d’avoir une remise de prix virtuelle au milieu de la pandémie, les 73e Emmy Awards ont largement célébré les spectacles et les performances qui nous ont occupés pendant des mois enfermés à l’intérieur. Les Emmys avaient une participation limitée aux festivités en personne qui ont eu lieu à l’Event Deck à LA Live, mais c’était un pas vers la normalité. Pendant ce temps, une nouvelle normalité est en train de se construire dans le paysage télévisuel alors que les services de streaming, anciens et nouveaux, ont été couronnés (jeu de mots très voulu) par certains des prix les plus en vogue de la Television Academy. Décomposons les plus grands gagnants et perdants de dimanche soir.

Gagnant : Ted Lasso



Alors que les joueurs et le personnel de l’AFC Richmond prospèrent en tant qu’outsiders, la saison de première année de Ted Lasso était tout sauf aux Emmys. C’est un témoignage de la puissance du bouche à oreille de la série Apple TV + que son couronnement aux Emmys – revendiquant une série comique exceptionnelle, ainsi que des victoires d’acteur pour Jason Sudeikis, Hannah Waddingham et Brett Goldstein – se sentait comme une fatalité pour le mieux. partie de 2021. Pour garder les analogies dans l’esprit de la série, d’autres comédies essayant de concourir pour les meilleurs prix contre Ted Lasso auraient tout aussi bien pu affronter l’équipe triple gagnante de Manchester United – la défaite était inévitable. Nous verrons si Ted Lasso peut maintenir cet élan aux Emmys de l’année prochaine, ou si le discours redouté (et parfois extrêmement bizarre) reviendra.

Gagnant: La couronne et la fin de la sécheresse des Emmys de Netflix

Avec des piliers comme Succession et Better Call Saul prenant l’année sabbatique, il ne semblait pas qu’un drame puisse faire obstacle à The Crown, qui n’est pas étranger aux victoires d’Emmy, mais n’a pas été en mesure de remporter le grand prix. Série dramatique exceptionnelle—dans ses trois premières saisons d’éligibilité. Dire que The Crown n’avait pas beaucoup de concurrence serait un euphémisme, car la quatrième saison a fait table rase des sept catégories dramatiques. Vraiment, la seule chose qui faisait obstacle à la couronne était elle-même, comme lorsqu’Olivia Colman a remporté le prix de la meilleure actrice principale contre sa co-vedette tout aussi stellaire Emma Corrin.

Le couronnement des Emmys de la Couronne a également été une réalisation importante pour Netflix. Bien qu’il soit un acteur majeur des Emmys depuis les débuts de House of Cards, le streamer n’a jamais remporté de Outstanding Series Award (comédie, drame, série limitée). En fait, le seul service de streaming à avoir remporté une série dramatique exceptionnelle était Hulu pour la première saison de The Handmaid’s Tale. Eh bien, Netflix a finalement brisé son canard, non seulement avec The Crown, mais aussi avec une victoire exceptionnelle en série limitée pour The Queen’s Gambit pour couronner la soirée. Netflix a terminé la série avec 44 Emmy Awards, le plus grand nombre pour un seul réseau en 47 ans. Maintenant, Netflix n’a plus qu’une étape majeure de la remise des prix à cocher : remporter le prix du meilleur film aux Oscars.

Gagnant : les Britanniques

Ted Lasso suit un club fictif de Premier League anglaise à Londres ; La Couronne concerne la monarchie ; Les lauréats des Emmy John Oliver, Kate Winslet et Michaela Coel représentent également le contingent britannique ; et une série limitée sur les échecs professionnels a tellement d’énergie britannique qu’il est légitimement choquant qu’elle ne soit pas réellement britannique. (Bien que son actrice principale, Anya Taylor-Joy, ait la double nationalité et que le Royaume-Uni puisse donc la revendiquer.) Tout compte fait, les 73e Emmy Awards ont été totalement dominés par les gens de l’autre côté de l’étang, comme en témoignent les festivités devant couper à une soirée de visionnage de la Couronne à Londres pour chaque victoire de série dramatique. Ils auraient tout aussi bien pu rebaptiser les Emmys 2021 en tant qu’Autres BAFTA. À votre santé.

Perdant : Bits

Ce n’est pas le genre de statistique qui est stocké sur IMDb, mais je peux dire avec une certitude absolue: les Emmys de cette année ont établi un nouveau record pour combien de temps il a fallu pour que la majorité des téléspectateurs reculent d’horreur par réflexe. Quelques instants après son apparition sur scène, l’animateur Cedric the Entertainer était accompagné d’un homme – je pense que c’était un homme ? – avec une télévision où sa tête devrait être. Ensuite, il y avait un numéro musical sur “Just a Friend” de feu Biz Markie et interprété, pour une raison quelconque, par Lil Dicky, Rita Wilson et la distribution originale de Hamilton. (Comme dans : « TV, vous avez ce dont j’ai besoin. »)

Mais la performance d’ouverture n’était que la première d’une longue série de morceaux – de Ken Jeong tirant de l’ivermectine de son sac tout en essayant de passer la sécurité à Cédric étant responsable de la mouche qui a atterri sur la tête de Mike Pence – qui est tombé à plat et a pris trop longue. En conséquence, bon nombre des principaux lauréats ont été joués au cours de leurs discours pour compenser le temps perdu, et la cérémonie s’est déroulée bien après son (lol) 23 h HE.

S’il y avait une chose à retenir de la série de remises de prix virtuelles en 2020, c’était qu’abandonner les sketchs pré-orchestrés et donner plus de temps aux personnes acceptant les prix était un compromis confortable qui a conduit à plus de moments d’émotion et d’intimité. . De toute évidence, l’Académie de la télévision a tiré toutes les mauvaises leçons de la cérémonie de l’année dernière.

Gagnant : Seth Rogen dit la vérité

En tant que premier présentateur de prix des Emmys, Seth Rogen a exprimé ce que beaucoup de téléspectateurs à la maison auraient pu penser : Ce lieu en plein air n’avait certainement pas l’air très… extérieur. “Je ne serais pas venu à cela”, a déclaré Rogen, brouillant la frontière entre la ligne de frappe et le mépris réel. « Pourquoi y a-t-il un toit ? Il est plus important que nous ayons trois lustres que de nous assurer de ne pas tuer Eugene Levy ce soir.

Même si une vaccination COVID était une exigence pour y assister, il était un peu rebutant de regarder une remise de prix avec un groupe de célébrités sans masque entassées comme des sardines dans une tente glorifiée (avec, oui, trois lustres). Espérons que les Emmys ne soient pas suivis de rapports sur des infections à percée dans quelques jours. Parce que Rogen a raison : nous devons protéger Eugene Levy à tout prix.

Gagnant : Evan Peters disant « Hoagies »

Il semble que le temps écoulé entre le tournage de Mare of Easttown et les Emmys n’a rien fait pour réduire le lourd accent Delco de Peters.

Exécution parfaite. Il est juste qu’un nouveau Wawa hoagie soit créé en son honneur.

Perdant : MCU Télévision

Lorsque WandaVision a recueilli 23 nominations aux Emmy, le troisième plus grand nombre de séries, il a annoncé l’univers cinématographique Marvel comme un acteur potentiel de la saison des récompenses sur le petit écran. Mais alors que WandaVision a remporté trois Creative Arts Emmys pour des réalisations techniques, la série limitée est revenue vide à la maison dimanche soir, malgré le fait que Paul Bettany et Kathryn Hahn aient été des choix favorables dans leurs catégories d’acteur respectives.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’expérience télévisuelle du MCU à l’avenir? Pas grand-chose, pour être honnête : ces émissions ont été créées pour faciliter la phase 4 et attirer plus d’abonnés à Disney+. N’importe quel Emmy supplémentaire aurait été un bon bonus. Mais la soirée difficile de WandaVision pourrait ne pas être de bon augure pour les autres émissions MCU, d’autant plus que c’est la meilleure du groupe jusqu’à présent. (Moins on en dit sur The Falcon and the Winter Soldier, mieux c’est.) En fin de compte, en ce qui concerne les Emmys, le MCU semble suivre les traces de The Mandalorian: accumuler les nominations et laisser les valeurs de production ridicules récolter les bénéfices techniques récompenses.

Gagnant : Conan O’Brien, agent du chaos

Avec son émission de fin de soirée éponyme obtenant une nomination aux Emmy pour sa dernière saison sur TBS, Conan O’Brien a utilisé les rares projecteurs sur un grand réseau de diffusion pour s’assurer qu’il ne serait plus jamais invité à l’une de ces choses. Mon gars criait à tue-tête lorsque le président de l’Académie de télévision, Frank Scherma, s’est présenté pour le producteur de télévision habituel. Personne parlant du pouvoir du discours télévisé, qui est généralement la partie la plus ennuyeuse des Emmys mais, grâce à Conan, est devenu art de la performance dérangé :

Scherma n’était clairement pas dans la blague, ce qui la rendait encore plus drôle. La même chose peut être dite pour l’équipe derrière Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020, qui a dû partager la scène avec Conan lorsqu’il a couru sur scène pour les aider à accepter leur Special Variety exceptionnel (Live ) prix. Avec tout le respect que je dois à Cedric the Entertainer, Conan a fait une impression mémorable beaucoup plus forte dimanche soir. En bref : Laissez Conan accueillir les Emmys l’année prochaine, lâches.

Loser : la musique des play-offs

C’est l’étiquette de la saison des récompenses de conclure un discours lorsque la musique commence à jouer. Mais quelques personnes aux Emmys de cette année n’ont pas reçu le mémo, ou peut-être plus précisément, elles ont simplement choisi de bafouer l’une des règles les plus anciennes de la société. Le scénariste-réalisateur de Queen’s Gambit, Scott Frank, a ignoré plusieurs tentatives de play-off pour terminer un discours de deux pages, un rappel opportun de l’importance des éditeurs pendant le processus d’écriture. Stephen Colbert a fait la même chose en acceptant pour Variety Live Special, bien que comparé à Frank donnant l’équivalent oratoire du Snyder Cut, ce n’était pas aussi flagrant. Et la récipiendaire du Governors Award de cette année, Debbie Allen, a dit aux Emmys de ne même pas prendre la peine de jouer de la musique, ce qui était a) une flexibilité incroyable et b) réellement efficace pour lui permettre de terminer un discours qui n’était même pas si long pour commencer.

En fin de compte, tous ceux qui ne s’appellent pas Scott Frank méritent de prendre leur temps pour célébrer un couronnement de leur carrière. Quant aux producteurs de récompenses, ils feraient mieux de prendre note : les gens ne respectent plus la musique des play-offs. L’anarchie nous attend.

