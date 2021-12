Les gains de Honda ont forcé Mercedes à « revenir au châssis »

Après des années à avoir le meilleur moteur sur la grille, Marc Surer dit que Mercedes a été « choquée » par les progrès de Honda en 2021.

La Formule 1 assiste à son combat pour le titre le plus proche depuis des années entre deux équipes différentes, Red Bull contre Mercedes avec Max Verstappen contre Lewis Hamilton.

Le pilote Red Bull a l’avantage au classement Pilotes, en hausse de huit points, tandis que Mercedes compte cinq points d’avance sur Red Bull chez les Constructeurs.

Mais ce n’est pas seulement l’équipe et le pilote qui ont amené Red Bull dans le combat de cette année, c’est aussi Honda.

Bien que cette année soit la dernière du constructeur japonais en F1, ils ont sorti un moteur amélioré, qui a donné à Red Bull le pouvoir de combattre Mercedes.

L’expert de la F1 Surer dit que cela a été une surprise pour l’équipe de Brackley.

Dire que c’était une « expérience choquante » pour Mercedes, il a déclaré à la chaîne YouTube Formula1.de: « Ils ont remarqué » le moteur Honda est à notre niveau – nous n’avons plus d’avantage moteur « .

« Dans le passé, ils avaient toujours un avantage moteur et parce qu’ils avaient plus de puissance, ils pouvaient utiliser des ailes plus grandes. Cela signifiait qu’ils étaient rapides dans les virages.

« Et soudain, quelqu’un est là avec un moteur tout aussi puissant. Maintenant, ils devaient retourner au châssis. Et je pense qu’ils ont trouvé quelques autres choses sur le châssis.

Prochaine étape, le circuit de la corniche de Djeddah ! 🙌#SaudiArabianGP 🇸🇦 (🎥 @KSAF_SAMF) pic.twitter.com/ZUREX80fMM – Formule 1 (@F1) 30 novembre 2021

Avec Verstappen apparemment en train de remporter le titre, en hausse de 32 points avant son accident au Grand Prix de Grande-Bretagne, Surer estime que Silverstone était l’endroit où Mercedes a commencé à récupérer ses pertes de performances.

« La mise à jour pour Silverstone était le grand pas », a-t-il déclaré.

« Ils ont dit eux-mêmes qu’ils comprenaient mieux la voiture depuis Silverstone. Cela signifie que la mise à jour a probablement rendu la voiture plus facile à configurer.

« Nous n’arrêtons pas d’entendre que lorsque l’équilibre n’est pas à 100 %, vous perdez du temps et ruinez les pneus. »

A deux courses de la fin, la pression est forte pour les deux équipes et leurs pilotes.

Surer pense que Hamilton est celui qui s’en sort le mieux.

« Vous pouvez toujours voir la force d’un champion lorsqu’il est sous pression », a-t-il déclaré. « C’est exactement ce qui se passe avec Lewis Hamilton en ce moment.

« Il est sous pression, il est en retard dans les points. Et il n’abandonne pas, il mord vraiment comme un lion. C’est juste sa force, tu dois lui donner ça.

« C’est l’étoffe d’un champion. »