Les gains de jeu d’Axie Infinity sont imposables aux Philippines

Le sous-secrétaire philippin aux Finances précise que les gains de jeux comme Axie Infinity sont soumis à l’impôt sur le revenu. Il a également déclaré qu’il n’était pas clair si les Axies pouvaient être considérés comme des valeurs mobilières.

La sous-secrétaire philippine aux Finances, Antonette C. Tionko, a déclaré que les revenus des jeux basés sur des jetons cryptographiques non fongibles comme Axie Infinity sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Le Manila Times a rapporté la nouvelle, affirmant que Tionko avait révélé que le ministère des Finances et le Bureau of Internal Revenue (BIR) examinaient Axie Infinity.

De plus, Tionko a déclaré qu’il n’était pas clair si les Axies, les noms des animaux de compagnie ou des personnages du jeu, étaient une sécurité (valeur). Cependant, qu’il s’agisse ou non d’une valeur, elle croit qu’il est assujetti à l’impôt sur le revenu. Il a également noté que Sky Mavis, le créateur d’Axie Infinity, ne s’est pas enregistré auprès du Bureau of Internal Revenue, BIR, l’agence gouvernementale philippine dédiée aux impôts.

Se référant à ce dossier et au fait que les revenus de l’entreprise provenaient de sources philippines, Tionko a déclaré :

« Il n’est pas enregistré aux Philippines. C’est l’une des choses que nous espérons saisir une fois que nous aurons ce système d’enregistrement des non-résidents. Ce n’est pas aux Philippines, mais certainement, celui qui en tire de l’argent doit le déclarer “.

Tionko a également laissé entendre que d’autres sources de revenus seraient imposées. Jusqu’à présent, les Philippines n’ont pris que des mesures limitées pour réguler le marché, dit Beincrypto.

Pour contrer ces problèmes, certains gouvernements interdisent complètement certains actifs, tels que les jetons non fongibles, NFT. En juin de cette année, par exemple, le Thai Securities and Exchange Office a interdit les NFT et les jetons meme, tels que Dogecoin.

De son côté, le gouvernement thaïlandais s’est également concentré sur un autre secteur de l’espace qui génère des profits, la Finance décentralisée, DeFi.

Axie et ses gains

Axie Infinity est devenu l’un des jeux Blockchain les plus populaires ces derniers mois, générant de bons profits pour nombre de ses joueurs. La valeur du jeton AXS a grimpé en flèche, tout comme les prix globaux du jeu lui-même.

Ce jeu est populaire aux Philippines et en Asie du Sud, où les gens grandissent avec enthousiasme et « combattent » leurs Axies pour gagner des récompenses, dit Beincrypto. Mais a aussi beaucoup de fans en Amérique latine, notamment au Venezuela et en Argentine. Beaucoup d’entre eux, qui ne peuvent pas acquérir leurs propres Axies, jouent avec des bourses. Il y a deux jours, notre éditeur Ángel Di Matteo a raconté son expérience en jouant Axie dans le cadre d’une bourse.

Selon Beincrypto, il est possible que d’autres gouvernements prennent des mesures fiscales sur ce jeu et d’autres jeux similaires, vu le montant des bénéfices que certains peuvent en tirer. De même, pour beaucoup, il est préférable de payer des impôts que d’être interdit. Cependant, pour d’autres, payer des impôts réduirait considérablement leurs revenus.

