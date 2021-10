Les gains de Mercedes grâce aux changements de configuration, pas aux mises à niveau

Valtteri Bottas affirme que les progrès réalisés par Mercedes au cours des dernières courses sont dus à des changements de configuration et non à de nouvelles pièces.

Il a déclaré que la tenue de route de la voiture s’est beaucoup améliorée maintenant par rapport au début de l’année.

« Si je regarde le début de la saison jusqu’à maintenant, c’est sûr qu’il gère beaucoup mieux », a confirmé Bottas. « Je pense que le plus gros problème que nous avons eu avec la voiture était que l’arrière était assez instable et manquait globalement d’adhérence par rapport à l’année dernière.

« Je pense donc que nous sommes juste en mesure d’équilibrer un peu mieux la voiture récemment. C’est le sentiment principal, qu’il est un peu plus stable et plus maniable.

Cette amélioration est venue de travailler sur la voiture plutôt que d’introduire de nouvelles pièces, a déclaré Bottas.

« Au cours de la mi-saison ou au début de la saison, nous avons eu quelques améliorations, mais pas ces derniers temps », a-t-il déclaré. « Il s’agissait simplement de travailler la configuration, de travailler l’équilibre et de la rendre plus maniable. »

Son rival chez Red Bull, Sergio Perez, s’est dit « certainement » surpris par les gains réalisés par Mercedes. « Je pense que depuis quelques courses, ils ont pu trouver beaucoup de rythme, surtout dans les lignes droites.

Cependant, Perez pense que le Circuit des Amériques conviendra mieux à Red Bull qu’à Istanbul Park, où ils ont été battus par Mercedes en qualifications.

« Nous devrions certainement être plus compétitifs que ce que nous avons fait lors de la dernière course en Turquie », a déclaré Perez. « Je pense que Mercedes a dominé le week-end assez facilement par rapport à nous.

« Donc j’espère vraiment qu’ici à cause du tracé, de la vitesse élevée, de ce genre de section, nous pourrons être beaucoup plus proches et vraiment faire une belle course ensemble. »

