Les gains de Street Beating soutiennent le redressement possible de GE Stock

Depuis que le PDG Larry Culp a pris la tête du géant industriel General Electric (NYSE :GE), les investisseurs de long terme de l’entreprise espèrent un retournement. Malheureusement, le début de la pandémie de Covid-19 a rendu difficile le rebond des actions GM. Il est également frustrant de constater que le cours de l’action n’est allé nulle part depuis mars. Quand le moment d’évasion se produira-t-il enfin?

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Certaines personnes auraient pu espérer un énorme rallye après que General Electric ait publié ses résultats financiers il n’y a pas si longtemps. Ce rallye n’a pas eu lieu, même si les chiffres semblaient globalement positifs.

Pourtant, si le marché n’apprécie pas encore les progrès de General Electric, alors c’est juste une opportunité d’envisager l’achat de quelques actions.

En outre, un éminent analyste de Wall Street ne dort pas sur General Electric pour le moment et se prépare même à une hausse du cours de l’action.

GE Stock en un coup d’œil

Il est en fait assez extraordinaire, si vous y réfléchissez, que le stock GE soit resté dans une fourchette aussi étroite de mars à octobre. Le niveau de 105 $ a été un aimant pour cette action, ce qui est sans aucun doute frustrant pour certains actionnaires. De plus, le rendement du dividende annuel à terme de General Electric oscillant autour de 0,30 % ne fait pas grand-chose pour adoucir l’affaire.

Pourtant, il est important de garder les choses en perspective. L’action GE a doublé depuis son creux à la mi-mai 2020. En outre, le cours de l’action est plus élevé que son niveau de départ en janvier, qui était d’environ 84 $. En outre, les techniciens du marché comprennent que les actions peuvent effectuer des rallyes brusques après avoir été latéralement pendant une longue période.

En d’autres termes, les actions de GE ne resteront pas coincées dans une fourchette étroite pour toujours. Si vous croyez toujours en cette entreprise américaine emblématique, alors il n’y a aucune raison de vous débarrasser de vos actions maintenant.

L’argent coule

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, alors peut-être qu’un coup d’œil aux rapports financiers récemment publiés par General Electric devrait vous motiver.

Commençons par les bases. Au troisième trimestre 2021, General Electric a gagné 57 cents par action. Ce résultat représente une saine augmentation de 19 % d’une année sur l’autre. De plus, General Electric a dépassé les attentes de Wall Street de 43 cents par action.

Maintenant, je dois reconnaître que l’entreprise n’a pas obtenu de bons A sur son bulletin fiscal.

Plus précisément, General Electric a généré un chiffre d’affaires de 18,42 milliards de dollars au troisième trimestre, marquant une baisse de 5 % en glissement annuel. Ce chiffre a également manqué les attentes des analystes de 19,29 milliards de dollars de revenus. Ce n’est pas un grand raté, cependant, et il y a des nouvelles positives dans les détails. Selon les témoignages, les revenus du segment principal de l’aviation de General Electric ont augmenté de 10 % en glissement annuel.

C’est crucial, l’objectif de General Electric sous Culp a généralement tourné autour des activités aéronautiques de l’entreprise.

Voici ce qui pourrait être la meilleure partie du rapport fiscal, cependant. Au troisième trimestre, General Electric a enregistré un cash-flow libre industriel (FCF) de 1,7 milliard de dollars.

Valeur de déverrouillage

C’est près du double de ce que les analystes de Wall Street attendaient, et c’est une amélioration significative par rapport à la consommation de liquidités de 199,5 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Une telle augmentation du FCF est impressionnante à une époque de problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et de pénurie de main-d’œuvre américaine.

Certes, cette amélioration a laissé une impression sur l’analyste de Bank of America Andrew Obin, qui a assuré que des améliorations constantes du FCF devraient libérer de la valeur pour les investisseurs de GE à moyen terme.

Pour l’avenir, Obin reste confiant dans General Electric. Il affirme que l’unité aviation de la société dirigera le redressement de la croissance des revenus de General Electric en 2022 en augmentant de 20 % par rapport aux niveaux de 2021. De plus, Obin prévoit que le revenu net de General Electric en 2022 atteindra 4,36 milliards de dollars, un chiffre qui serait plus du double du total de 2021.

Gardant tout cela à l’esprit, l’analyste de Bank of America a réitéré sa note « d’achat » sur l’action GE et lui a accordé un objectif de cours ambitieux de 128 $.

Les plats à emporter

Les défis présentés par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes ont rendu plus difficile pour les entreprises industrielles de prospérer en 2021.

Pourtant, l’histoire du redressement de General Electric continue d’avancer. Les statistiques fiscales de la société, bien qu’elles ne soient pas toutes parfaites, indiquent de solides bénéfices par action et FCF. Je donne à GE un « B » dans mon Portfolio Grader.

Par conséquent, les actionnaires de GE peuvent rester confiants dans le leadership de Culp alors que General Electric se dirige vers un avenir financier meilleur.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

