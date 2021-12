Les gains de valeur de XRP sur le prochain largage sologénique, les baleines XRP commencent à déplacer des millions

Le xrp de qualité numérique a gagné plus de 10 % en valeur au cours des sept derniers jours, éliminant les pertes qu’une majorité de pièces cryptographiques ont pratiquées la semaine dernière. En accord avec les connaissances de Whale Alert, quelqu’un a affecté 449,3 millions de xrp le 19 décembre. De plus, les détenteurs de xrp prévoient de recevoir une livraison d’AN d’un projet connu sous le nom de Sologenic.

XRP gagne 10% au cours de la semaine dernière, les baleines déplacent d’innombrables jetons

Le xrp de qualité crypto (XRP) et ses marchés sont en effervescence car la monnaie numérique a gagné plus de 100% au cours de la semaine dernière. XRP est en hausse de 54% depuis le début de l’année (YTD) et contrôle 1,76% de l’économie cryptographique de 2,3 billions de dollars. Tout au long de la journée, XRP a été dynamique pour des coûts compris entre 0,83 $ et 0,91 $ par unité. alors que cinquante-quatre gains YTD carré mesurent bien, les gains sur 12 mois de XRP sont abondants en dessous de la plupart des actifs cryptographiques dans les 10 premiers.

De plus, XRP continue d’être en baisse de soixante-quatorze sous le sommet incomparable de l’actif cryptographique (ATH) près de quatre ans après le 7 janvier 2018. XRP englobe une myriade de paires, mais tether (USDT) commande 62,97% de toutes les transactions en décembre. vingt, 2021. Ceci est souvent suivi par KRW (11,93%), BTC (5,97%), USD (5,34%), TRY (2,62%), JPY (2,40%), BUSD (2,13%), EUR (1,92%). , USDC (0,91 %) et GBP (0,75 %).

Certains des échanges les plus actifs traitant du XRP de nos jours incluent Binance, Bequant, Hitbtc, Crypto.com, Huobi Pro et Huobi Japan. XRP a également vu beaucoup de mouvements de baleines au cours des quarante-huit dernières heures. Par exemple, Whale Alert a attrapé 17 700 000 XRP prix 15 millions de dollars transférés de Bitso à une note inconnue. La larve a également capturé 20 000 000 transférés de Bithumb vers un portefeuille inconnu.

Le programme baleine a vu des transferts XRP alternatifs de 20 000 000 XRP à Coinsph et de 20 000 000 XRP à Bitso. Whale Alert a également surpris une entité déplaçant 449,3 millions de xrp le 19 décembre en 2 transactions distinctes.

Le SOLO Airdrop de Sologenic suscite la demande

Outre les mouvements de baleines, certains pensent que la demande de XRP provient de ceux qui souhaitent une livraison de 500 millions de dollars. Sologenic, un investissement ferme dans XRP, prévoit de déposer une pièce connue sous le nom de jetons SOLO aux détenteurs de XRP. Le projet vise à « devenir le plus important projet basé sur la blockchain au monde en comblant le fossé entre les anciens marchés monétaires et les crypto-monnaies ».

En plus de l’exposition SOLO à venir, le projet effectue également une autre livraison avec un jeton connu sous le nom de coreum (CORE). Sologenic explique que les SOLO sont accessibles pour le commerce sur la plate-forme d’échange redistribué (dex) du projet et qu’il y aura « un fournisseur total de 400 000 000 SOLO accessible ». L’équipe Sologenic dit que les pièces SOLO sont émises sur le grand livre XRP.

