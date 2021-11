Les gains de Zhou en F2 montrent-ils qu’il est prêt pour la F1 en 2022 ? · Fans de course

Alfa Romeo a confirmé la nouvelle tant attendue que Guanyu Zhou fera ses débuts en Formule 1 pour l’équipe l’année prochaine.

La question immédiate découlant de la sortie imminente de Zhou de l’Académie alpine est de savoir quel avenir a ce programme. Ce n’est pas parce que la seule façon dont l’un de leurs juniors pouvait accéder à la F1 était via un rival – bien que ce soit une préoccupation constante – mais plutôt le fait que la contribution financière de Zhou au programme d’essai privé conduit par Alpine pour lui et ses camarades juniors sera désormais disparaître.

À court terme, ce n’est pas une grosse perte, étant donné la pertinence limitée d’une Renault F1 de trois ans pour la nouvelle génération de machines que la F1 présentera l’année prochaine. Mais c’était un élément qui a attiré les conducteurs vers Alpine et est maintenant susceptible d’être considérablement réduit. Cela va faire mal à long terme, notamment pour préparer leur prochaine vague de juniors.

Il y aura un effet de retombée du passage de Zhou à Alfa qui est positif à d’autres égards, principalement du fait qu’il est en fait percé dans la course de F1.

Zhou faisait à l’origine partie de la Ferrari Driver Academy. Il va sans aucun doute attirer plus de concurrents chinois dans le sport automobile, que ce soit dans les tribunes, sur les circuits ou en tant que sponsors. En tant qu’individu de la haute couture, il promet d’avoir le même attrait croisé de la masculinité douce que Lewis Hamilton a maîtrisé. Et le fait qu’il soit un jeune pilote avec des victoires à tous les niveaux auxquels il a participé et qu’il ait pu percer en F1 est toujours un point positif, même si c’est l’argent qui l’a aidé à supplanter Antonio Giovinazzi, qui a déploré la tournure « impitoyable » des événements. sur les réseaux sociaux ce matin.

Le pouvoir de négociation de l’expérience est sans doute accru lorsqu’un nouvel ensemble de règles est introduit en F1, bien qu’en même temps cela puisse remettre tout le monde sur un point de départ plus égal, donc Alfa a pris un gros risque en étant la seule équipe à signer un recrue en 2022.

Quels sont les attributs et les résultats précédents qui suggèrent que Zhou est prêt à développer une toute nouvelle voiture la saison prochaine, qu’il ne pourra même pas tester dans le simulateur avant la nouvelle année car il est sous contrat avec Alpine jusqu’à la fin de la saison ?

Après avoir brillé en F4, la campagne F3 de Zhou a été décevante. La première est sa capacité à s’améliorer, et à le faire quand cela compte. Après deux saisons de résultats médiocres dans le championnat d’Europe FIA ​​de Formule 3, il a commencé 2018 sous pas mal de pression avec la meilleure équipe sur la grille.

Il s’est toutefois imposé en commençant la saison par une première victoire, et dans les rues étroites et exigeantes de Pau, rien de moins. Ses quatre coéquipiers ont terminé considérablement devant lui au classement, mais parmi eux, seul le champion Mick Schumacher a remporté plus de pole positions (après une accélération du rythme en fin de saison qui a suscité des soupçons).

A la mi-saison, Zhou était à 24 points de la tête du championnat, après un week-end à Spa-Francorchamps qui avait commencé avec un rythme brillant et une pole mais s’est terminé par une crevaison et deux collisions avec Schumacher. Cela lui a coûté suffisamment de points pour qu’il aurait autrement été leader du championnat, dans une grille pleine de talents qui comprenait le champion IndyCar 2021 Alex Palou et la star de Super Formula Sacha Fenestraz.

Mais Zhou est passé de 29 points d’avance sur Schumacher à 162 points en seconde période de saison. Le fait que ces perspectives de titre s’estompent en F3 a montré qu’il devait élever son niveau pour égaler ces mêmes rivaux en Formule 2.

Zhou reste dans la course au titre F2 après sa troisième victoire à Silverstone C’est exactement ce qu’il a fait. Zhou était une sensation de recrue aux côtés de l’expérimenté Luca Ghiotto à Virtuosi, réalisant le tour le plus rapide à ses débuts, la pole à Silverstone – parmi les pistes les plus courageuses de toutes – et remportant cinq podiums pour terminer plus haut au classement qu’il ne l’avait fait en F3 .

Il est coincé avec Virtuosi depuis, remportant une première victoire en 2020 et occupe actuellement le deuxième rang du classement 2021 avec trois victoires. Zhou a pris une pole si dominante pour la manche d’ouverture de l’année dernière qu’il y avait une véritable anticipation d’une défaite de sa part, mais ce n’était pas le cas.

Les attentes étaient donc revues à la baisse cette année, après une saison où il avait en moyenne été troisième aux qualifications mais seulement 12e au rythme de course. Il s’est hissé au-dessus d’eux et occupe la deuxième place du classement, 36 points derrière Oscar Piastri, avec 130 disponibles.

Il s’agit d’une petite amélioration, mais cette fois, il répondait aux critiques aussi ouvertement que possible, plutôt que ce qu’il a fait au volant, qui a aidé ses espoirs en F1.

