Les gains d’unité de puissance et le niveau d’appui inférieur signifieront-ils un meilleur week-end pour Mercedes ? · Fans de course

Mercedes ne s’attendait pas à annexer la première ligne de la grille de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, une piste qui n’a pas exploité ses atouts les saisons précédentes.

Le rythme intouchable de Red Bull dans la course, que Max Verstappen a remporté confortablement tandis que son coéquipier faisait pression sur Lewis Hamilton, était un retour à l’équilibre des pouvoirs attendu.

Avec Hamilton derrière Verstappen de 19 points au classement, Mercedes peut difficilement se permettre plus de courses comme celle-là. Interlagos sera-t-il un meilleur endroit pour eux ce week-end ?

Mercedes a des raisons d’être optimiste. L’altitude exceptionnellement élevée de la piste mexicaine a toujours été un épouvantail pour eux. Alors que Sao Paulo est beaucoup plus bas, c’est toujours le deuxième plus grand nombre de visites de F1. Mais l’équipe pense que les gains récents avec leur unité de puissance ont corrigé leur faiblesse à haute altitude.

« Nous l’avons optimisé pour ces conditions », a déclaré le directeur de l’équipe, Toto Wolff, samedi au Mexique. « À la fin, vous essayez d’extraire les performances du groupe motopropulseur tout au long du calendrier, et les valeurs aberrantes sont en quelque sorte difficiles à prendre en compte.

« Mais c’est plus une question de réglage. Ce n’est pas que nous avons mis le moteur à l’envers, c’est juste que nous comprenons mieux pourquoi il n’a pas fonctionné à haute altitude.

La faiblesse de l’équipe par rapport à Red Bull au Mexique était moins liée à son unité de puissance qu’aux performances de son châssis, estime Andrew Shovlin, directeur technique de la piste.

« Les problèmes de cette semaine se sont concentrés sur le côté châssis et comment nous pourrions obtenir un peu plus d’adhérence et arrêter de glisser et de surchauffer », a-t-il déclaré au lendemain de la défaite de l’équipe dimanche.

« Nous n’avions pas l’impression d’avoir un déficit du côté de l’unité de puissance. Mais nous ferons une analyse là-dessus. Il est difficile d’isoler tout ce qui se passe sur une seule course, il faut vraiment les regarder dans une séquence d’événements pour comprendre cela.

L’air raréfié de Mexico City nécessite une configuration d’appui maximal malgré ses longues lignes droites. Interlagos, en revanche, n’est pas aussi haut, et ses longues lignes droites signifient qu’un niveau d’appui plus compromis est nécessaire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« L’un des avantages qu’ils avaient ici était qu’ils étaient capables d’augmenter l’appui de l’aileron arrière qu’ils utilisent normalement jusqu’à cet aileron à force d’appui maximale », a déclaré Shovlin. « Mais en fait pour nous, c’est celui que nous courons normalement. C’est juste que leur voiture semble avoir moins d’appui que nous quand nous sommes sur des ailes de taille identique et je pense que cela a joué en leur faveur.

« Au Brésil, cela devrait être moins un problème. Mais c’est très difficile à prévoir.

« Tout comme nous l’avons fait en venant ici […] nous examinerons les faiblesses de notre voiture, déterminerons comment les minimiser et ce dont nous avons besoin pour mettre les pneus dans une bonne fenêtre.

« Mais faire des prédictions sur le fait que vous allez être rapide ou lent n’a aucun sens. Il s’agit plus de connaître les tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer et de faire un bon travail pour trier la voiture.

Cela indique un meilleur week-end pour Mercedes. Mais comme Shovlin l’a reconnu, les marges entre eux et Red Bull sont souvent si petites qu’il devient extrêmement difficile de faire des prédictions. Et si cela est vrai d’une quantité connue comme Interlagos, c’est encore plus vrai des trois dernières courses sur des pistes nouvelles ou fortement révisées.

« Il y a des raisons pour lesquelles nous nous attendrions à ce qu’il soit plus proche. Le fait est que ce que nous aimons passer notre temps à faire, c’est nous inquiéter des choses qui pourraient mal tourner et qui pourraient nous rattraper. Donc, comme je l’ai dit, c’est peut-être le cas. Mais c’est tellement imprévisible en ce moment.

« Vous regardez les qualifications, évidemment un seul tour peut être plus variable que le rythme de course. Mais nous n’avons pas besoin de remonter bien loin et nous avons clairement eu la voiture la plus dominante tout le week-end en Turquie et je pense aussi à Sotchi.

« Dans les quatre circuits restants, il y aura des circuits qui nous conviendront. Nous allons donc continuer d’essayer et faire tout notre possible pour gagner les championnats.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :