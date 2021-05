Les gains en course encouragent Ricciardo après des performances qualificatives “ inacceptables ” · .

Daniel Ricciardo dit que sa récupération dans le Grand Prix du Portugal l’a aidé à comprendre comment améliorer ses performances dans la McLaren.

L’ampleur du défi auquel il est confronté pour s’adapter à sa nouvelle équipe a été clairement définie lors des qualifications, où il a été éliminé en Q1 et s’est classé 16e sur la grille.

Mais après avoir récupéré pour terminer neuvième de la course, quatre places derrière son coéquipier Lando Norris, Ricciardo a estimé qu’il avait fait de son mieux ce jour-là. «Je suis content d’aujourd’hui», a-t-il déclaré après la course. «C’était un peu tout ce que je pouvais demander, ma meilleure chose aujourd’hui allait toujours être un rétablissement.»

Ricciardo a déclaré que sa performance en qualifications n’était «pas acceptable» et que lui et son équipe en avaient tiré des leçons.

«Que ce soit compliqué ou quoi que ce soit, je me tiens toujours à des normes élevées, et même avec quelques erreurs, je ne devrais toujours pas être en Q1. C’était donc à moi de m’en occuper.

«Je pense que l’équipe a bien géré la situation. Ils apprécient que la voiture ne fasse probablement pas tout ce que je veux. Alors ils ont aussi levé la main.

«Mais celui que je prendrai, évidemment, je m’attends toujours à plus. Aujourd’hui, c’était mieux.

Il a admis qu’il «s’était réveillé un peu frustré» dimanche et «voulait faire une course un peu énergique.

«Je pense que le premier tour était bon, j’ai pris quelques occasions et cela a payé et c’était amusant.»

Ricciardo se sentait plus satisfait des performances de sa voiture lors du premier relais, sur pneus moyens, par rapport à sa dernière course sur durs.

«Il y a eu des moments sur le milieu qui ont montré un très bon rythme et je pense qu’il y avait de bonnes promesses là-bas. Puis sur le dur, à la fin, c’était un peu délicat mais nous avons quand même réussi à tenir les points.

“Mais [we] n’avait pas le rythme d’Alonso, son rythme était vraiment, vraiment quelque chose de difficile.

La course a également révélé de nouvelles améliorations potentielles des réglages pour aider la voiture à mieux s’adapter au style de conduite de Ricciardo. «Les tours propres que j’ai effectués, j’étais heureux, mais il y a encore des erreurs pendant la course et la plupart des erreurs sont dues à la même chose», a-t-il expliqué.

«Je ne suis pas convaincu que ce ne sont que des mises à jour qui aideront, mais je pense qu’en fait, je peux m’aider moi-même dans ce domaine», dit-il. «C’est donc probablement quelque chose que je viens de manquer les premières courses.

«Je pense que je peux probablement changer un peu la configuration pour m’aider dans ce domaine. Je suis donc plutôt optimiste en ce qui concerne Barcelone.

Les domaines à améliorer comprennent «un peu de verrouillage [brakes], parfois il perd l’arrière, mais il y a une ligne fine, je suppose.

«Il y a une période dans la phase d’entrée [to a corner] où la voiture est sur le fil du rasoir et j’ai l’impression qu’il y a probablement une solution de configuration où je peux simplement l’ouvrir et ne pas être sur un tel bord parce que c’est vraiment sensible.

Interview: “Zak m’a dit” mec, détends-toi, c’est la deuxième course “”: Pourquoi le succès de Norris n’a pas ébranlé Ricciardo«Je pense que Lando est certainement capable de dire de conduire mieux que moi pour le moment et probablement d’accélérer mon apprentissage, je peux simplement essayer quelque chose avec la configuration qui ouvre cette fenêtre et c’est probablement avec une suspension ou quelque chose comme ça. “

Ricciardo a déclaré qu’il avait essayé de ne pas éloigner trop sa propre configuration de celle de son coéquipier. «Certainement après Bahreïn et Imola, j’avais une direction claire pour l’équipe en ce qui concerne les mises à jour et les commentaires à l’aéro comme, ‘d’accord, c’est là que nous devons améliorer la voiture pour l’avenir’.

“Mais je n’étais toujours pas sûr de ce que je veux actuellement dans la voiture et comment je veux configurer la voiture”, a-t-il déclaré. «Nous essayons de ne pas nous éloigner trop de Lando parce que, de toute évidence, il est au top et il conduit bien. Mais je pense qu’aujourd’hui j’ai appris certaines choses que je peux peut-être commencer à mettre en place pour me convenir et voir comment cela se passe à Barcelone.

