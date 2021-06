Les gains futurs de Bitcoin pourraient être inférieurs à ceux du passé

Fait Bitcoin (CCC :BTC-USD), la pièce qui a déclenché la révolution de la crypto-monnaie, a-t-elle un chemin vers son point culminant ? Ou va-t-il continuer à tourner en rond, rebondissant entre 30 000 $ et 40 000 $ ?

Source : Shutterstock

En ce moment, il ressemble à ce dernier. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, les appels à une réglementation accrue de la cryptographie ont exercé une pression sur la classe d’actifs numériques. Les discussions sur une répression en Chine ont peut-être été à l’origine de l’effondrement du mois de mai. Mais, l’examen minutieux du gouvernement américain ne fait que s’intensifier. Des politiciens comme la sénatrice Elizabeth Warren et des hauts fonctionnaires comme le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, ont récemment appelé à davantage de réglementation.

Deuxièmement, il y a un changement d’orientation loin de BTC, et vers les altcoins, qui occupent maintenant le devant de la scène. Les investisseurs particuliers ont fait le pivot. Le soi-disant « argent intelligent » commence également à faire le changement. Avec ces deux facteurs en jeu, il sera difficile pour Bitcoin de faire un retour à court terme.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs qui cherchent à être longs aujourd’hui ? La rareté inhérente de la pièce contribue à étayer l’hypothèse selon laquelle sa valeur augmentera avec le temps. Pourtant, les gains futurs pourraient arriver à un rythme plus lent que par le passé. Compte tenu du risque inhérent à toutes les cryptographies et du potentiel de rendements inférieurs à la moyenne, il peut être préférable de ne pas acheter de Bitcoin pour le moment.

Bitcoin et risque réglementaire

Jusqu’à présent, les nouvelles d’El Salvador faisant cours légal du BTC l’ont emporté sur les bavardages réglementaires. Mais, la conversation d’un examen approfondi ne va pas disparaître. Et, le discours sur la réglementation ne consiste pas seulement à la réglementer comme les actions, ou à exiger la déclaration des grosses transactions aux autorités fiscales. Les banques centrales du monde entier pourraient également commencer à imposer des exigences plus strictes.

Si ce discours se transforme en action, qu’est-ce que cela signifie pour le prix du Bitcoin, Ethereum (CCC :ETH-USD), et le reste des altcoins ? Les premières nouvelles d’une réglementation accrue pourraient provoquer une volatilité similaire à celle que nous avons vue le mois dernier. Pourtant, cela peut ne pas causer de dommages durables à cette classe d’actifs numériques.

Du moins, selon Brian Feinstein et Kevin Werbach, professeurs d’études juridiques et d’éthique des affaires à la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie, discutés dans un podcast publié en avril. Le duo considère l’approche américaine possible de la réglementation, axée sur la protection des investisseurs, comme quelque chose qui pourrait renforcer la confiance dans la classe d’actifs naissante.

Les règlements peuvent ne pas être mauvais à long terme. Mais, ce n’est probablement pas quelque chose qui va augmenter les prix. Ajoutez à cela le désintérêt croissant pour le BTC, par rapport aux autres pièces, et il est difficile de voir une voie vers un rebond à court terme.

Bitcoin : le passage aux altcoins pourrait freiner les rendements futurs

Les jeunes investisseurs peuvent désormais considérer Bitcoin comme une « pièce de monnaie du boom ». Mais, leur attitude désinvolte est-elle le signe de nouveaux déclins à venir ? Cela ne signifie peut-être pas une baisse des prix à venir. Mais, cela pourrait signifier qu’il va produire des rendements inférieurs à la normale à l’avenir.

Pourquoi? Il est clair que les plates-formes rivales et leurs pièces natives devraient gagner du terrain par rapport à ce qui reste (pour l’instant) la crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. La blockchain d’Ethereum, ainsi que les blockchains émergentes comme Cardano (CCC :ADA-USD) sont beaucoup plus adaptés aux transactions DeFi (finance décentralisée). Cet avantage provient de choses telles que les capacités de contrat intelligent, ainsi que de temps de transaction plus rapides.

De plus, certains analystes, dont ceux de Goldman Sachs, commencent à penser que l’ETH le supplantera en tant que réserve de valeur. Des données institutionnelles récentes sur les entrées/sorties suggèrent que «l’argent intelligent» suit l’exemple du commerce de détail et ne place plus tous ses œufs crypto dans le panier Bitcoin.

Alors, le BTC coulera-t-il à cause de cela? Probablement pas. Au lieu de cela, il peut rester bloqué au neutre. Pourtant, ce n’est pas exactement un signal qu’il est temps d’acheter. Si toutes les cryptos sont menacées de volatilité future en raison d’éventuelles réglementations futures, pourquoi en acheter une qui a moins de potentiel à gagner ?

Conclusion : les performances futures pourraient être en deçà des attentes

Les altcoins donnent à Bitcoin une course pour son argent. Les investisseurs institutionnels commencent à diffuser plus largement leurs paris cryptographiques. Avec les deux facteurs en jeu, il est difficile de dire où les prix BTC se dirigent ensuite. Le risque d’une réglementation accrue au coin de la rue brouille également les pistes.

Son offre fixe pourrait encore en faire une alternative solide au dollar américain, si l’inflation récente finit par ne pas être « transitoire ». Cela peut signifier que sa valeur augmentera encore avec le temps. Pourtant, d’autres pièces, sans parler d’autres classes d’actifs (comme les actions), peuvent vous offrir des rendements supérieurs à l’avenir. Bref, il y a peu de raisons de plonger dans le Bitcoin aux prix d’aujourd’hui.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.