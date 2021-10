les gains millionnaires du partenaire d’Elon Musk

Actuellement, bon nombre d’athlètes présentent une intérêt croissant pour le monde des affaires. Sachant que leur carrière touche dans certains cas à sa fin, investir de grosses sommes d’argent dans des projets qu’ils continuent de leur offrir de succulentes prestations une fois qu’ils décident de prendre leur retraite. Bien sûr, il y a aussi ceux qui font de l’ostentation un art de vivre et ils préfèrent les yachts, les voitures et les manoirs pour diversifier leur fortune dans d’autres entreprises.

Pas le cas de Blake Griffin (32 ans), joueur des Brooklyn Nets de la NBA, dont la carrière a été principalement liée aux Clippers et aux Pistons avant de rejoindre l’équipe new-yorkaise. Avec un bénéfice de plus de 250 millions de dollars, le joueur de l’Oklahoma appartient à cette classe de athlètes ayant des préoccupations et des intérêts qui déplacent leur argent avec beaucoup de sens des affaires.

Pour comprendre le succès de Griffin il est essentiel de mentionner son frère aîné Tylor, également un ancien basketteur devenu membre des Phoenix Suns et qui a également tenté sa chance en Belgique ou en Italie. « Ce n’est pas mon manager, c’est mon partenaire », révèle le joueur des Nets dans une interview accordée à In Depth de Graham Bensigner.

« Il a toujours été ma référence et a alimenté ma compétitivité au fil des années. Il m’aide à gérer mes affaires, mais je ne le considère pas comme un manager car nous travaillons sur beaucoup de choses ensemble. Il s’occupe de la fondation familiale et des entreprises, des actifs et des investissements que nous avons et les fait vraiment bien», ajoute Griffin, qui partage sa philosophie lorsqu’il s’agit de parier sur une entreprise.

« Nous sommes guidés par deux questions fondamentales. Il est important de croire au produit ou au service sur lequel vous pariez et il est essentiel d’avoir confiance dans les personnes derrière l’idée., soit à plus grande ou plus petite échelle. Nous nous demandons si ce sur quoi nous parions peut changer la vie des gens d’une manière ou d’une autre ou si cela peut changer le monde. Et c’est quelque chose d’excitant car cela vous oblige à être très conscient de tout ce qui vous entoure », explique Griffin.

Il n’est donc pas surprenant que vous ayez décidé d’investir dans Espace X, la compagnie d’Elon Musk, qui est actuellement l’homme le plus riche du monde. « C’est l’exemple de ce que je commentais. Space X peut changer le monde et Elon Musk est quelqu’un qui crée toujours dans différents domaines. C’était une évidence pour nous et nous ne pouvions pas rater cette opportunité », explique-t-il.

Mais au-delà de la sagesse évidente de parier sur la société de fabrication et de transport aérospatiale, Blake Griffin s’est lancé avec force dans le monde de l’alimentation durable et saine avec AppHarvest, Lemonperfect et Orgain, également dans le lutter contre le changement climatique grâce à Air Company, ou dans le secteur de la santé avec Hyperice, une entreprise qui propose des solutions technologiques pour la prévention et la récupération des blessures dont la croissance a été exponentielle.

Griffin a parié dès le début sur une entreprise qui en 2015 avait une valeur de 10 millions de dollars. Un peu plus de cinq ans plus tard, la valeur de l’entreprise dépasse mille milliards de dollars. C’est pas mal du tout. « J’ai préféré investir dans des entreprises pour signer des contrats de mécénat. On a toujours l’illusion que ça marche, mais pas dans un million d’années j’aurais imaginé que ça arriverait à ce point », conclut le joueur des Nets qui possède également un large réseau de locaux commerciaux et de logements ou entretient des liens avec le sport à travers de Jeux WinView ou The Player Tribune. Vous ne vous ennuierez pas à la retraite.