Les Galaxy Buds 2 qui fuient pourraient être une alternative moins chère aux Buds Pro

Les Samsung Galaxy Buds Pro se situent en haut de notre liste en ce qui concerne les meilleurs écouteurs sans fil. Ils offrent un excellent son, des commandes faciles et une conception de sommeil qui tire le meilleur parti de l’ANC intégré. Mais tout cela a un prix, et tout le monde n’est pas prêt à débourser plus de 200 $ pour des écouteurs au son exceptionnel. Samsung travaille peut-être pour résoudre ce problème avec une nouvelle paire d’écouteurs qui a été repérée dans l’une des applications de Samsung.

Source: Police Android

La police Android a découvert des références aux Galaxy Buds 2 dans l’application Galaxy Wearable de Samsung. Le nom ne semble pas sonner, ce qui suggère qu’il s’agit probablement d’une nouvelle paire d’écouteurs. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que Samsung envisage de modifier son schéma de dénomination pour ses écouteurs. Après le lancement des Samsung Galaxy Buds d’origine en 2019, la société a poursuivi avec les Galaxy Buds Plus l’année suivante en tant que version légèrement rafraîchie avec une plus grande autonomie de la batterie.

Un Galaxy Buds 2 pourrait signifier une suite directe à ses Buds and Buds Plus d’origine. Compte tenu de la prime à laquelle les Buds Pro sont vendus, Samsung pourrait envisager une offre moins chère, peut-être avec une forme d’ANC, quelque chose qui manquait aux modèles d’origine. Malheureusement, aucun détail sur les écouteurs n’a pu être glané dans l’application Galaxy Wearable. Pourtant, il est plus que probable que Samsung les utilisera comme une alternative Android aux Apple AirPods 2, et pourrait être lancé aux côtés de la rumeur Samsung Galaxy Watch 4.

Pendant ce temps, Samsung n’est pas le seul OEM Android à travailler sur de nouveaux écouteurs. Les documents de la FCC suggèrent qu’une paire plus puissante de Google Pixel Buds pourrait être en route.