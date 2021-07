Les Galaxy Fold 3 et Flip 3 fuient tellement, Samsung vient de confirmer les meilleures rumeurs

Nous sommes à environ deux semaines de l’événement estival Unpacked de Samsung. C’est là qu’il dévoilera ses nouveaux téléphones phares pour le second semestre 2021. Quiconque suit les actualités de Samsung sait cependant exactement ce qui s’en vient le 11 août. Il reste peu de surprises pour les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, voire aucune. Les améliorations de conception et de durabilité, les spécifications haut de gamme et les toutes nouvelles fonctionnalités ont déjà fuité. Les fuites ne sont pas encore terminées, car les spécifications Fold 3 et Flip 3 sont à nouveau apparues en ligne.

Comme tout le monde sait pratiquement tout sur les téléphones de toute façon, Samsung a pratiquement décidé d’abandonner. La société est allée de l’avant et a déjà confirmé certaines des meilleures fonctionnalités du Fold 3 et du Flip 3, à la manière de OnePlus.

Ce sont généralement les vendeurs de smartphones chinois comme OnePlus qui lancent leurs téléphones en douceur. La société dévoile certaines des dernières innovations OnePlus ou spécifications de téléphone bien avant la conférence de presse. Dans le même ordre d’idées, le président de Samsung et chef de l’activité Communications mobiles TM Roh a écrit lundi un blog détaillant certaines des innovations passionnantes à venir pour les appareils pliables cette année.

Les dernières rumeurs de spécifications

Au cours des derniers jours, nous avons entendu que le Fold 3 pourrait avoir un indice de résistance à l’eau IPX8 et avons vu les nouveaux étuis S Pen-ready. Le leaker bien connu Evan Blass vient de partager quelques autres détails sur les spécifications Fold 3 et Flip 3.

Peu de détails pliables à venir. Z Flip3

– Écrans de couverture internes de 6,7″ / 1,9″

– 12MP x2 (arrière) / 10MP (selfie) Pli en Z3

– Écrans internes 7,6″ / externes 6,2″

– 12MP x3 (arrière) / 10MP (couverture selfie) / 4MP (selfie principal)

– 2 S-Pens en option (édition Pro et Fold) Les deux téléphones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt – Evan (@evleaks) 26 juillet 2021

Les spécifications du Flip 3 incluent des écrans de 6,7 pouces et 1,9 pouces, une double caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra selfie de 10 mégapixels. Le Fold 3 contient un écran pliable de 7,6 pouces, un écran externe de 6,2 pouces, un triple appareil photo de 12 mégapixels, une caméra selfie de couverture de 10 mégapixels et une caméra selfie principale de 4 mégapixels. Ce dernier semble confirmer une autre rumeur selon laquelle la caméra sous-écran serait un objectif de 4 mégapixels. Cependant, Blass ne l’appelle pas une caméra UPC.

Le leaker a également déclaré que le Fold 3 serait compatible avec deux S Pen en option : Pro et Fold Edition.

Samsung confirme les meilleures fonctionnalités de Fold 3 et Flip 3

Mais c’est vraiment qui livre à l’avance les nouvelles les plus excitantes sur les spécifications du Fold 3 et du Flip 3. C’est parce que les révélations de Roh sont des détails officiels puisqu’il est un cadre de Samsung.

Le cadre supérieur de Samsung a déclaré que les deux nouveaux téléphones pliables “ouvriront de nouvelles capacités multitâches incroyables et une durabilité améliorée pour encore plus de personnes dans le monde”. Le support d’un stylet renforce encore l’idée d’une durabilité accrue. Et Roh a confirmé que le S Pen arrive dans la famille Galaxy Z :

Nous sommes déterminés à atteindre de nouveaux sommets et à ouvrir un tout nouveau monde d’expériences passionnantes pour encore plus de personnes. J’espère que vous vous joindrez à nous pour lancer notre prochaine famille Galaxy Z et partager quelques surprises pliables, y compris le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables.

Nouvelle offre de réservation pliable

Roh a rappelé aux acheteurs qu’il n’y aurait pas de nouveau billet cette année. “Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous élargirons davantage les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy”, a-t-il déclaré. Mais il nous a rappelé que les personnes qui s’inscrivent tôt pour un achat Fold 3 ou Flip 3 (sur ce lien) pourront échanger jusqu’à deux appareils contre un crédit contre un nouveau pliable. Ils bénéficieront également « d’offres exclusives comprenant la valeur d’échange instantané en ligne la plus élevée jusqu’à un crédit supplémentaire de 100 $ ».

L’inscription est toujours gratuite. Vous n’aurez pas à acheter un Fold 3 ou un Flip 3 si les nouveaux designs, spécifications ou prix ne vous conviennent pas.

