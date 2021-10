Les Galaxy S21+ et S21 Ultra de Samsung sont jusqu’à 275 $ de réduction sur Amazon aujourd’hui seulement

Des offres exceptionnelles sur de superbes téléphones

La série Galaxy S22 – ainsi que sa mystérieuse bosse de caméra en constante évolution – ont déjà fuité sur le Web des mois plus tôt, mais cela ne signifie pas que les téléphones phares les plus récents de Samsung ne valent pas la peine d’être achetés. Si vous avez jeté un œil sur un Galaxy S21+ ou S21 Ultra, l’offre quotidienne d’aujourd’hui sur Amazon mérite votre attention.

À l’heure actuelle, trois des meilleurs téléphones de Samsung sont jusqu’à 275 $ de réduction sur leurs prix habituels. Vous pouvez récupérer les versions 128 Go et 256 Go du S21+ pour 750 $ et 775 $, respectivement, ou passer au S21 Ultra pour 949 $. Nous avons adoré les trois variantes de la série Galaxy S21 cette année, louant également leur design et leurs performances. Même certains de nos problèmes avec le logiciel ont été résolus, avec la suppression des publicités dans les applications propriétaires et One UI 4 semblant plus prometteur que jamais.

Aucun de ces prix n’est un nouveau plus bas pour l’un ou l’autre téléphone, mais ils sont soit à égalité, soit sur le point d’établir un nouveau record. Si vous n’avez pas réussi à mettre la main sur un Pixel 6 ou 6 Pro cette semaine et que vous mourez d’envie d’acheter un nouveau téléphone, ce sont peut-être ceux à acheter. Cliquez sur les liens ci-dessous pour récupérer le vôtre.

