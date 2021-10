Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 de Samsung se vendraient comme des petits pains en Corée

in

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 se vendent bien mieux que prévu sur le marché domestique de Samsung, selon un rapport du Korea Herald. Selon la publication, les ventes des téléphones Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 devraient dépasser le million d’unités en Corée du Sud ce week-end.

Les deux pliables sont sortis en Corée du Sud le 27 août, ce qui signifie qu’il a fallu un peu plus d’un mois aux meilleurs téléphones pliables de Samsung pour franchir le cap important des ventes.

La dynamique des ventes des derniers appareils pliables de Samsung est apparemment similaire à celle des séries Galaxy Note 10 et Galaxy S8, qui ont été les plus rapides à franchir la barre du million de ventes dans le pays. Des deux téléphones, c’est le Galaxy Z Flip 3 qui se vend en plus grand nombre.

Le rapport suggère que le Z Flip 3 s’est vendu deux fois plus que le Z Fold 3 jusqu’à présent. Ce n’est pas une surprise, car le clapet pliable est nettement plus abordable et offre quelques améliorations majeures par rapport au Galaxy Z Flip de l’année dernière.

Les premiers chiffres de vente semblent suggérer que Samsung a réussi à populariser la catégorie pliable avec ses derniers téléphones de la série Z. En voyant comment les deux téléphones ont reçu des précommandes plus élevées que même la série Galaxy S21, il ne serait pas faux de dire que les pliables sont désormais enfin grand public.

