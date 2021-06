Les Galeries Lafayette vantent la coupole restaurée – WWD

in

PARIS – Rafraîchies et prêtes à accueillir un flot de visiteurs, les Galeries Lafayette ont restauré son joyau, l’envolée coupole en vitrail de son phare historique du boulevard Haussmann.

Pendant deux ans, le grand magasin parisien a décollé des couches de tuyaux et de fils et a ajouté un nouveau couvercle en verre transparent pour couronner le monument centenaire de l’architecture Art nouveau, permettant à la lumière naturelle de pénétrer à travers les panneaux de vitraux restaurés à la main. . Les travailleurs ont ajouté un nouveau système de poulies pour fixer l’arbre de Noël annuel de grande hauteur et des bandes de lumières LED qui peuvent être programmées dans différentes couleurs.

Le projet intervient alors que les enseignes repensent leurs espaces comme des lieux de loisirs à l’ère numérique, a expliqué Eric Costa, président de Citynove, la branche immobilière du groupe Galeries Lafayette.

“Vous devez offrir une expérience qui va au-delà de la pratique, vous devez déstresser les clients pressés – car s’ils sont stressés et pressés, ils peuvent aussi bien acheter quelque chose sur Internet”, a déclaré Costa. , s’adressant à un petit groupe de journalistes rassemblés sur le pont aérien du magasin, qui s’avance dans un vaste espace vide, quatre étages plus haut.

Les détaillants doivent donner aux gens une bonne raison de sortir, a-t-il déclaré, citant l’architecture spectaculaire comme un bon attrait.

“La coupole est un bon symbole en raison de son histoire, de son patrimoine et du vaste espace vide – c’est un luxe”, a-t-il déclaré en désignant les rangées de balcons ornés qui entourent l’intérieur du bâtiment.

“Le rôle de l’espace vide est un sujet en soi, en architecture – et encore plus dans un espace commercial”, a-t-il déclaré, rappelant l’ère pré-Internet où les détaillants abaissaient les plafonds et emballaient des marchandises dans tous les coins.

La coupole a contribué à la position du magasin en tant que symbole de l’art de vivre à la française, connu dans le monde entier, a noté Costa, avant d’emmener ses visiteurs à travers une toile de ferronnerie pour atteindre son sommet – offrant un coup d’œil à l’ancien crochet d’arbre de Noël et balayant vues de Paris.

Construit en 1912, la structure a été conçue par Ferdinand Chanut, avec des verreries de Jacques Grüber et des ferronneries courbes de Louis Majorelle. Ces dernières années, le magasin a compté environ 37 millions de visiteurs par an.

Voir également:

Les Galeries Lafayette inaugurent un flagship des Champs Elysées

Les Galeries Lafayette inaugurent un flagship luxembourgeois

Les Galeries Lafayette misent sur Paris avec une troisième ouverture cette année