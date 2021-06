Les galions veulent à nouveau sillonner les mers | Moteur

in

Le galion était le principal navire commercial et militaire du XVIe siècle, immortalisé dans d’innombrables films de pirates. Navigueront-ils un jour à nouveau ?

Grâce à son énorme capacité d’emport et sa résistance à la fureur de la mer (et des canons), Les galions sont devenus les rois des mers aux XVIe et XVIIe siècles. Mais l’arrivée des bateaux à moteur les bannit à jamais. Le designer Steve Kozloff veut retourner à récupérer les galions, au format yacht de luxe.

Galion Ce n’est qu’un prototype, mais il a été développé avec tous les documents techniques nécessaires pour démarrer sa construction lorsqu’un client le demande… si vous pouvez vous le permettre.

On parle de un mégayacht de luxe de 160 mètres de long, huit ponts et près de 22 000 tonnes. Bien que sa conception modulaire permette d’installer plus ou moins de couvertures. Il peut être transformé en yacht privé, en navire hôtel avec 20 résidences privées ou en bateau de croisière de 200 passagers.

C’est fondamentalement un voilier, grâce aux quatre énormes mâts qui couvrent tout le pont principal. Mais il dispose également de cinq moteurs diesel/électriques modèle CUMMINS QSK60-M qui fournissent une vitesse maximale de 18 nœuds, et une vitesse de croisière de 10 nœuds.

Il y a bien d’autres données spectaculaires : c’est ce que possèdent les prototypes. Par exemple, le pont a une piscine intérieure et une piscine extérieure (les deux peuvent être couverts s’il y a beaucoup de houle), et dans l’immense hangar il y a de la place pour 10 hélicoptères, un eVTOL à décollage vertical, 4 semi-sous-marins et 12 canots de sauvetage.

Ce galion est également conçu pour les amateurs de sport. Sur ses couvertures, vous pouvez trouver un terrain de basket de taille réglementaire et un terrain de tennis, ainsi que plusieurs frontons pour jouer au handball.

Et bien sûr, les équipements typiques d’une croisière de luxe ne manquent pas : café, restaurant, bar, théâtre, discothèque, etc.

Nous ne savons pas si une compagnie maritime ou un milliardaire voudra acheter le concept de Steve Kozloff. Et nous ne connaissons pas non plus son prix. Mais on aimerait voir ça Galion naviguer sur les mers comme leurs ancêtres le faisaient il y a quatre siècles…