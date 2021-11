Les Game Awards 2021 auront 40-50 jeux

L’événement Game Awards de cette année célébrera non seulement les jeux de 2021, mais il servira d’événement d’actualité où les jeux seront annoncés et présentés. L’organisateur Geoff Keighley a déclaré dans une nouvelle interview publiée sur le site Web d’Epic Games que 40 à 50 jeux apparaîtront lors de l’événement « d’une manière ou d’une autre ». Le nombre d’annonces de nouveaux jeux, quant à lui, sera à deux chiffres.

Keighley n’a donné aucune indication ni taquiné sur les jeux spécifiques à montrer, mais il a déclaré que beaucoup d’entre eux seront des titres sortis en 2022 et 2023. Il a ajouté que certains des jeux qui apparaîtront aux Game Awards donneront un meilleur aperçu de ce que les consoles PS5 et Xbox Series X|S en sont capables.

« J’ai toujours l’impression que nous n’avons en quelque sorte qu’effleuré la surface de ce qui est possible sur la PS5 et la Xbox Series X, donc je pense que vous verrez des choses dans la série qui sont vraiment assez étonnantes », a-t-il déclaré. « Nous verrons des images de jeux qui rappelleront aux gens que le meilleur de cette industrie est encore à venir. »

Keighley a dit que les Game Awards pourraient éventuellement évoluer pour embrasser davantage le métavers, où les gens peuvent regarder l’émission à l’intérieur de jeux comme Fortnite et Core. Keighley a deviné que d’ici 2026, davantage de personnes regarderont une émission comme The Game Awards depuis un monde virtuel plutôt que de la consommer par des moyens traditionnels via un flux vidéo standard.

Alors que Keighley aime le métavers, les Game Awards ne feront rien avec les NFT. « Nous ne faisons pas de trucs NFT », a-t-il déclaré.

Les Game Awards 2021 ont lieu le jeudi 9 décembre en direct de Los Angeles. Continuez à vérifier avec GameSpot pour en savoir plus.