Les Game Awards 2021 établissent un nouveau record d’audience avec 85 millions de streams au total

Les Game Awards ont révélé leurs chiffres d’audience pour l’événement 2021, et l’événement a établi un record d’audience totale pour la deuxième année consécutive.

85 millions de streams uniques ont regardé les gagnants et les annonces aux Game Awards 2021, soit 2 millions de plus que le record de 83 millions de l’année dernière. La cérémonie de remise des prix a été diffusée en direct le 9 décembre sur plus de 30 plateformes mondiales, dont Twitch, Facebook Live, YouTube, Twitter et plus encore.

Selon le communiqué de presse officiel, l’événement a également établi un record de présence sur les réseaux sociaux avec 1,6 million de tweets envoyés. C’était le sujet de tendance numéro un de Twitter – la 8e année consécutive, il a atteint le numéro un – et à son apogée, il comprenait 11 des 30 principales tendances mondiales.

Twitch aurait contribué à 3,35 millions de téléspectateurs uniques sur les chaînes officielles et les co-streamers enregistrés, tandis que la diffusion sur YouTube a établi un nouveau record de temps de visionnage avec plus de 1,75 million d’heures combinées regardées.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir pu revenir à une cérémonie en personne en 2021 », a déclaré l’animateur et producteur des Game Awards Geoff Keighley dans le communiqué officiel, « et de continuer à tirer parti de notre succès avec une croissance internationale significative ».

Les Game Awards 2021 ont vu It Takes Two de Hazelight et EA remporter le jeu de l’année dans l’ensemble. (GameSpot a également récemment annoncé son jeu de l’année, Deathloop.) Plus de 40 annonces de première mondiale ont également été diffusées au cours de la cérémonie, y compris le premier gameplay de Hellblade II: Senua’s Saga et les débuts d’Alan Wake 2.