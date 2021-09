Les Game Awards 2021 fixés au 9 décembre

Cette année, Les récompenses du jeu aura lieu en direct, en personne au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021.

L’émission réunira une fois de plus certains des plus grands noms du jeu vidéo et de la culture populaire. Pendant le spectacle, vous pouvez vous attendre à la remise de la récompense habituelle, à des premières mondiales et à de nouvelles annonces de jeux.

« Nous sommes très heureux de revenir au Microsoft Theater pour une soirée spéciale afin de célébrer le passé, le présent et l’avenir des jeux vidéo », a déclaré Geoff Keighley, créateur, producteur exécutif et animateur des Game Awards.

“Notre objectif est de rassembler toute la communauté pour célébrer la forme de divertissement la plus puissante au monde et reconnaître les voix émergentes qui représentent l’avenir du média.”

L’émission annuelle de décembre comptait 83 millions de diffusions en direct en 2020, soit une augmentation de 84 % d’une année sur l’autre. Les Game Awards seront à nouveau distribués sous forme de diffusion en direct 4K UHD mondiale gratuite sur plus de 40 plateformes mondiales de vidéo, de réseaux sociaux et de jeux.

Des détails supplémentaires sur le spectacle et les nominés seront annoncés dans les prochains mois.