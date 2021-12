Les Game Awards 2021 ont lieu ce soir, venez le regarder avec nous

Les Game Awards 2021 a lieu plus tard ce soir, ou pendant les petites heures selon votre fuseau horaire, et vous pouvez passer du temps avec nous en le regardant ici.

Cette année, le spectacle se déroulera en direct et en personne au Microsoft Theater et réunira une fois de plus certains des plus grands noms du jeu vidéo et de la culture populaire. Pendant le spectacle, vous pouvez vous attendre à ce que les récompenses habituelles soient remises, des premières mondiales et des annonces de nouveaux jeux.

On dirait que ce sera un grand spectacle cette année, car il y a 40 à 50 jeux qui seront inclus, et quatre ou cinq d’entre eux seront à l’échelle de la révélation d’Elden Ring. Vous pouvez également vous attendre à voir de « vrais trucs de nouvelle génération ».

L’émission annuelle de décembre comptait 83 millions de diffusions en direct en 2020, soit une augmentation de 84 % d’une année sur l’autre. Les Game Awards seront à nouveau distribués ce soir sous forme de diffusion en direct 4K UHD mondiale gratuite sur plusieurs plateformes vidéo, sociales et de jeux. Certains de ces canaux incluent Twitch, Steam, Twitter et Facebook. Nous avons intégré le flux YouTube ci-dessus.

Les choses commenceront à 17h PT, 20h HE et 1h UK.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux qui ont été nominés pour des prix, ou si vous connaissez déjà ceux qui ont reçu des hochements de tête et que vous souhaitez vous rafraîchir, vous pouvez consulter la liste ici. Les nominés pour le jeu de l’année de cette année sont Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart et Resident Evil Village.