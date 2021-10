Les Game Awards 2021 seront un événement en personne en décembre

Image : Les récompenses du jeu

Les Game Awards sont comme Noël de nerd, et Geoff Keighley est le Père Noël. Il est aussi le lapin de Pâques et la fée des dents, et il remplace ton père, et la voix dans ta tête aussi. Il est partout ces jours-ci, après tout : Summer Game Fest, Gamescom, ce livestream de THQ Nordic, Échouement de la mort, et apparemment Le manoir hanté des Muppets. Assez occupé le gars.

RESERVEZ LA DATE 📌 ⁰Jeudi 9 décembre LES PRIX DU JEU⁰ En direct en personne depuis Microsoft Theater

Los Angeles

Et le streaming en direct partout Une célébration mondiale de la culture du jeu vidéo#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 septembre 2021

Mais bien sûr, il organise les Game Awards, puisque c’est son bébé : la remise des prix qui apporte généralement plusieurs annonces de jeux, exclusivités et premières sur nos écrans chaque décembre.

L’événement de l’année dernière a été diffusé virtuellement, sans audience en personne, mais les prix de cette année reviendront au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Pour les Game Awards 2020, le grand gagnant de la soirée était The Last of Us II, qui a remporté le jeu de l’année ainsi que six autres prix. La PlayStation a également remporté de gros prix, Sony Interactive Entertainment ayant remporté neuf prix en tant qu’éditeur. Les présentateurs comprenaient Reggie Fils-Aimé, Troy Baker, Keanu Reeves, Tom Holland, Gal Gadot et le favori de Nintendo Life, Brie Larson, ainsi que le nouveau copain et collègue de Keighley, le chef suédois. Des performances d’Eddie Vedder, du London Philharmonic Orchestra et du groupe de jeux vidéo OFK ont également été présentées.

Au cours des dernières années, les Game Awards ont été critiqués pour avoir annoncé bon nombre de leurs récompenses et gagnants soit dans le pré-spectacle, soit sous forme de liste rapide en une seule fois, ainsi que pour avoir décerné des jeux qui ont été critiqués pour des violations des droits des travailleurs.

Les Game Awards 2020 ont compté 83 millions de streams, avec un pic de 8,3 millions de téléspectateurs simultanés.

Selon vous, qui gagnera GOTY cette année ? Faites le nous savoir dans les commentaires.