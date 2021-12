Image : Images universelles

Les Game Awards ont annoncé que le spectacle de cette année présentera une performance musicale en direct du musicien Sting, 17 fois lauréat d’un Grammy Award (non, pas ce Sting).

Le musicien acclamé commercialement et par la critique interprétera « What could Have Been » de la bande originale de Riot Games et Fortiche Productions’ League of Legendssérie animée basée sur Netflix Ésotérique.

Né Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting s’est fait connaître en tant que leader, auteur-compositeur et bassiste du groupe de rock new wave britannique The Police de 1977 à 1986. En 1985, il a lancé sa carrière solo et – combiné à son passage dans la police – a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.

Il est également apparu dans plusieurs films au fil des ans, notamment dans le rôle du méchant Feyd-Rautha Harkonnen dans l’adaptation troublée de 1984 par David Lynch. Dune. Cependant, pour beaucoup (cet écrivain inclus), le couronnement de Sting dans le domaine du cinéma est son apparition sur L’odeur de Reeves et Mortimer en 1995.

En parlant de League of Legends, quatre jeux sont liés à Switch. Ruined King : Une histoire de League of Legends et Hextech Mayhem : Une histoire de League of Legends sont déjà disponibles, tandis que CONV/RGENCE : Une histoire de League Of Legends et Chanson de Nunu : Une histoire de League of Legends sont bientôt en route.

